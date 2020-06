No es momento para protestas

«Si las caceroladas no estaban justificadas en medio de la pandemia, tampoco las manifestaciones contra el racismo»

Es verdad que fue conmovedora la respuesta mundial que trajo consigo el asesinato de George Floyd. Provocó una reacción, física y virtual -las redes sociales se tiñeron de luto bajo el hashtag #BlackoutTuesday-, en la que una mayoría dejó claro a otra minoría que no va a retroceder ni un centímetro en la igualdad social que se ha logrado tras años y años de lucha. Supuso una manera de demostrar al planeta que no se va a permitir otro caso similar sin que las consecuencias se lleven por delante a los que aún fomentan un sistema supremacista. Ojalá la contestación fuese similar en cada caso de violencia de género... Pero ahora mismo, con tantos fallecidos, ninguna protesta que conlleve masificaciones, por muy necesaria que sea la lucha, está justificada. No podemos pedir a los vecinos del barrio Salamanca que guarden sus cacerolas y busquen otra forma de exigir las reaperturas de los campos de golf y de El Corte Inglés si nosotros hacemos lo mismo días más tarde.