No es centrismo

Los sindicatos temen a Ciudadanos . Probablemente, porque ven lo que está sucediendo en Francia donde Emmanuel Macron ha presentado batalla contra el orden político de siempre, que incluye a las centrales sindicales. Dice Pepe Álvarez, secretario general de UGT , que « Ciudadanos no es de fiar». Lo que viene a confirmar que la izquierda debe tener cuidado con Albert Rivera , porque su formación de centrista tiene poco y de ‘aznarismo’ tiene algo más. Otra cosa es la amenaza de huelga general cuando UGT y CC OO no tienen la capacidad de paralización de la economía. De hecho, las huelgas generales contra José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy poco sirvieron. A lo que hay que añadir el despropósito de unirse a la supuesta causa de los presos políticos independentistas catalanes que no se entiende en el resto del país. Menos soberanismo y más protección laboral, menos independentismo y si acaso más sesentayochismo.

Las manifestaciones del Primero de Mayo fueron un canto a la melancolía. Como aquella canción de Ismael Serrano ‘Papá cuéntame otra vez’, que nos recuerda que al final bajo los adoquines no había arena de playa. Y se impone el pragmatismo, el posibilismo del acuerdo en el que, por cierto, a cuenta de la revaloración de las pensiones, primó el poder de negociación del PNV y no el de Ciudadanos. Es paradójico que sea un partido de corte nacionalista el que lo haya logrado y no precisamente Ciudadanos que aspira a romper el bipartidismo. Recordemos que Rivera llegó a decir que todos aquellos que hubieran nacido antes de la Constitución de 1978 estaban invalidados para participar de la política. Lo que denota qué concepción tiene de una renovación mal entendida donde echa por la borda los aspectos positivos del sistema político en estas décadas.

El ala liberal del PP se decanta por Ciudadanos. El gran mérito de los populares había sido aglutinar a toda la derecha española, desde los conservadores y democratacristianos hasta los neoliberales. Convivían en las mismas siglas y, a pesar de que no fuera fácil, la férrea disciplina les aseguraba la eficacia. De otro modo, no se entiende que en 1996 acabaran con la larga estancia en el poder de Felipe González en La Moncloa. España es un país sociológicamente de centroizquierda. Pero no cuela que Rivera vaya de centrista y de estar más allá de PP y PSOE. Ciudadanos no es una tercera vía sino una opción ideológica de derechas por muy respetable que sea. No es moderación, es liberalismo puro y duro en el que el supuesto centrismo que esgrimen no cabe como fórmula democrática que apacigüe a las clases medias indignadas. Están en otra cosa. Y si tocan poder, tendrán que retratarse.