Isabel Preysler posa antes de presentar sus memorias, este miércoles en Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez

Por respeto a mí misma

Porque hay una verdad en todo esto: el amor mueve el mundo, sí, pero el desamor lo acelera. Que se lo digan a Shakira, Leire Martínez o Andy y Lucas, que han convertido la ruptura en un modelo de negocio emocional

Nélida Cedrés

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:13

Debe llegar un momento en la vida, quizá al cumplir los 70, en el que todo te da exactamente igual. Y si no, que se ... lo pregunten a Isabel Preysler, que acaba de publicar sus memorias con una serenidad de 'porcelana' y la artillería pesada de unas cartas de amor, firmadas por Mario Vargas Llosa, y de desamor, solo una, firmada por ella.

