Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 15 de noviembre de 2025
Voces, palabras

Un repaso por nuestra realidad canaria

En los últimos días se ha producido un evento inusual en Canarias: preocupa a Sanidad la proliferación de infecciones de transmisión sexual, sobre todo entre 25 y 34 años (efervescencia juvenil)

Nicolás Guerra Aguiar

Nicolás Guerra Aguiar

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:32

Comenta

1. Como lo hizo allá por el año del Señor del mil y quatrocientos ochenta y dos el rey moro, paseábame días atrás por la ... ciudad de Granada «desde la Puerta de Elvira / hasta la de Vivarrambla» (así llamada en el romance 'De la pérdida de Alhama') o de Bib-Rambla, construcción nazarí perteneciente a la última dinastía del reino granadino. (Por cierto: la extraordinaria riqueza bibliográfica árabe -matemáticas, medicina, literatura, química, ciencias naturales, astrología...- conservada en La Madraza, escuela de estudios superiores, fue llevada en la misma Bib-Rambla a la pira, a las llamas, a la barbarie por los castellanos conquistadores de la ciudad. Como debe ser, es la venilla.)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  2. 2 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  3. 3 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas
  4. 4 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  5. 5 Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo
  6. 6 Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher
  7. 7 Dos guaguas colisionan en la Avenida Marítima
  8. 8 La borrasca Claudia se aleja de Canarias y la Aemet ya anuncia la subida de temperaturas
  9. 9 El renacer de Pejiño para poner líder a la UD Las Palmas
  10. 10 Caso Valka: el PP pide a Darias que aparte a la concejala Inmaculada Medina tras su imputación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un repaso por nuestra realidad canaria

Un repaso por nuestra realidad canaria