Presidencias; traspaso de millones; llavines

RESIDENCIAS. Ni la señora Gamarra Ruiz–Clavijo (secretaria general del Partido Popular) consiguió la correspondiente del Congreso de los Diputados tras la última constitución del mismo ni el señor Núñez Feijóo (presidente del PP) alcanzó el mínimo indispensable para convertirse en jefe del Gobierno... pese a que su partido fue el más votado.

Lo cual demuestra con absoluta clarividencia -a pesar de legítimas morrudeces, cabezonerías y obstinaciones- que nuestro sistema constitucional reconoce la exclusiva potestad de sus señorías para decidir sobre tales elecciones. (Señorías del Congreso y de los parlamentos autonómicos, mismamente. Es el caso, por ejemplo, del PSOE canario: también fue la lista más votada... pero hoy encabeza la oposición.)

Lo llamativo, sorprendente y preocupante es la absoluta incapacidad del señor excandidato para conseguir cuatro imprescindibles votos más, pues la mayoría está en 176. Él contó con los suyos (137), los de Vox (33) y otros dos correspondientes a CoATIción Canaria y UPN. En total, 172. Pero inquieta por algo más que una cuestión numérica: excepción hecha de los tres partidos nombrados, el PP no pudo conseguir ningún otro apoyo (o abstención) a pesar de la proliferación de partidos.

Ni tan siquiera de los nacionalistas vascos (PNV), a fin de cuentas ideológicamente muy ligados a planteamientos conservadores. La respuesta del señor Esteban, su portavoz, fue contundente: «Entre Vox y la amnistía, votaremos por la amnistía». De lo cual puede concluirse que el señor excandidato abusó de la ingenuidad ciudadana y se dio un partigazo cuando dijo que podría gobernar pero... su patriotismo le impide pactar con separatistas. Sin embargo, hay algo contradictorio: el PNV no reclama la independencia como punto de partida.

El fracaso del señor Núñez Feijóo y del PP eran, pues, previsibles. Y ellos lo sabían, pero se empecinaron (¿soberbia, afán de protagonismo, abstracción de la realidad?). Y así les fue: ni por activa, rendibús o pasiva refleja lograron los cuatro votos imprescindibles sobre un total de ciento setenta y ocho diputados restantes o cincuenta y siete, si descontamos los del PSOE.

El señor Sánchez pretende formar Gobierno. Ardua, complicada y difícil tarea la suya. Sospecho que los hipotéticos resultados de una nueva convocatoria (enero/24) lo fuerzan hasta el límite de racionales, serenos y prudentes pasos pues, en su legítimo derecho (cuestión de intereses, pero estos forman parte del juego), vascos y catalanes plantean sus exigencias. Y sobre todo las reivindicaciones de los segundos acaso podrían ir muchísimo más allá de lo políticamente factible e, incluso, de lo legalmente establecido.

No obstante, la tan cacareada, vilipendiada y satanizada amnistía del señor candidato... ¡aún no tiene cuerpo físico! Por tanto, deduzco que en el PSOE andarán en provisionales propuestas y discusiones entre sabios para su definitiva redacción. Porque la proposición presentada el martes pasado es exclusiva de un ente político, Sumemos, ajeno a la estructura interna del Partido Socialista. Por tanto, me parece -con todos mis respetos- solo una opinión más el titular de El Español leído esta semana: «Magistrados eméritos del TC niegan que su doctrina avale el encaje legal de una nueva amnistía».

(Echemos la mirada atrás: la amnistía de 1977 benefició también a quienes habían reprimido con tribunales de Orden Público, palizas, secuestros, detenciones, encarcelamientos (Pedro Limiñana Cañal...), varios estados de excepción, consejos de guerra (Salvador Sagaseta…) e, incluso, pistolas, aparentes accidentes mortales en comisarías o cuarteles, fusilamientos...)

La segunda pretensión, el referéndum, quizás sea constitucionalmente imposible (artículo 2: «indisoluble unidad»; «patria común e indivisible»), si bien reconozco el derecho de los pueblos a elegir libremente su destino. Tal sucedió en Escocia (2014): tras un acuerdo POLÍTICO entre los gobiernos escocés y reinounidense los resultados fueron contrarios al sí, y eso que bastaba con una mayoría simple y participó el ochenta y cinco por ciento de la población… escocesa.

TRASPASO. El traspaso de siete millones de euros desde Vox «a la fundación privada que preside Abascal» ('eldiario.es') no puede considerarse como algo hipotético, aparente o supuesto, en absoluto. Así, el diario 'libertadDigital' titula «Vox defiende el traspaso de 7 millones de euros a la fundación Disenso: 'Poco hemos destinado'».

Si no estuvieran por medio «el varapalo del Tribunal de Cuentas» ('diario.es') y la dimisión del gerente de Vox, podría concluirse que cada partido hace con su dinero lo que estime conveniente. Pero todos ellos reciben ayuda económica del Estado según número de votos, señorías... Y si hace pocos años el PSOE ingresó en su cuenta corriente casi catorce millones y medio de euros, Vox se benefició con ocho (datos de 'CincoDías').

¿Y qué dice, por cierto, el Tribunal de Cuentas? Pues, según Europa Press, tal institución «duda de 330.000 euros que Vox recibió en cajeros […] de ciudadanos no identificados [...] sin que pueda dilucidar si realmente responden a la compra de productos o son donaciones anónimas prohibidas por la ley». Obviamente, Vox se defiende: «Se está intentando sembrar la duda en una campaña de demonización contra Vox».

LLAVINES. Poco tiempo atrás, y con esa generosidad tan entrañable de CoATIción Canaria su presidente, el señor Clavijo Batlle, arrancó con una oferta al señor Sánchez, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. Tal día se había levantado como un saltaperico llamado por una brillantísima idea, acaso beletén ideológico: dados su amor a la Patria, la universal concepción de la política y algo de protagonismo (dicen los malaleche canarios), le ofreció el voto de CC y así, como quien no quiere la cosa, daba de lado al fantasmilla del señor Puigdemont. Puso a su disposición el «llavín de la gobernabilidad» frente a la simbólica llave que tiene en su poder el catalán, imprescindible numéricamente (Junts, claro, debía abstenerse en la votación). Inmediata reacción del exhonorable: su partido solo votará en contra o a favor. En consecuencia, CC se ve obligada a cambiar: ahora ofrece la abstención. (¡Qué seriedad, qué rigor en la palabra dada! ¡Pero si me emociono y todo, carajo!)

El presentador de un programa informativo canario se tomó a coña -aparentemente- el uso de la voz 'llavín'. Dijo algo así como «En mi vida había oído esa palabra», tal si fuera un neologismo inventado por el señor presidente y, por tanto, desconocido 'de la raya para arriba'. Sin embargo, yerra: el llavín fue -Gáldar, el Norte grancanario, La Laguna (tierra del señor Clavijo)...- el sustituto de la llave (pesada, grande, especial para portalones). Y como su tamaño disminuyó considerablemente los hablantes canarios también le añadieron a la raíz llav- el sufijo -ín con valor de diminutivo… a la manera de Cuba y República Dominicana.

¿Imprudente comentario, pues? ¡Ditoseadiós, no semos naidie!