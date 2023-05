Medalla de oro y sobre dos españas

1. Fue en abril de 1984 cuando el Gobierno de Canarias (a propuesta del entonces presidente, el sempiterno señor Saavedra Acevedo) instituyó el Premio Canarias como herramienta para el fomento de la Cultura y, a la par, agradecimiento a personas, instituciones, entidades... destacadas en el desarrollo de nuestra tierra y su identidad. Dos años después se crea (Decreto 76/1986) la Medalla de Oro de Canarias. El 30 de mayo, Día de Canarias, se hace entrega de tales distinciones.

Una periodista tinerfeña -doña María Luisa Arozarena- y un periódico ya cuarentaiunañero -CANARIAS7- reciben este año la segunda distinción, merecimiento a su profesionalidad y vocación archipielágica... a pesar de mezquinos e interesados comentarios sobre la coincidencia cronológica con las inmediatas elecciones. Dejo constancia: la señora Arozarena, de tan reconocido apellido, es una periodista caracterizada por su demostrado compromiso social y prestigio ganado a pulso. Y como empresa privada CANARIAS7 (le debo doce años de continuadas colaboraciones) tiene la legítima potestad a defender una línea editorial… y sus objetores a no participar de ella. A fin de cuentas disfrutamos de una Constitución que reconoce el derecho no solo a la discrepancia sino, incluso, a la crítica.

Pero mi permanencia en este periódico durante tanto tiempo se sustenta sobre una sólida argumentación: la más rigurosa tolerancia con todos los artículos enviados. Jamás, en tan largo periodo y tantísimas páginas, se me ha puesto objeción alguna para la defensa de mis planteamientos ideológicos por muy extremosos que aparentaran algunos o severamente críticos que pudieran parecer otros. Más: cuando en 2011 hablé con el señor Suárez Álamo, director, este me dejó clara su línea de máximo respeto y absoluta libertad expositiva, a fin de cuentas mis artículos encajan en la sección 'Opinión' (así lo reconoció y dictó su señoría tras una denuncia por hipotético agravio de alguno, rigurosamente documentado).

Ya se trate de contenidos relacionados con política, religión, sociedad, ética, pudores estéticos, inmoralidades, desvergüenzas, mediocridades… o desapasionadamente críticos con personas, instituciones o colectivos, CANARIAS7 ni tan siquiera me ha insinuado cualquier sugerencia -directa o indirectamente- a través del lenguaje metafórico, alegórico, simulado o simbólico (ni tan siquiera con el tan popular dicho canario «¡Chaaaacho, tepasaste, tío, ajuléame la mosca!»). Como galdense comprometido con mi sociedad y mis ideas sin perder la perspectiva de la universalización, me siento relajado y distendido en sus páginas. Y así debo escribirlo, pues me lo han comentado muchos lectores («¡Qué suerte tiene usted, puede decir lo que siente!»).

Y como miembro del pueblo ajeno a poderes políticos o interesados servilismos reitero que mi libertad de expresión a través de las palabras escritas en el periódico de referencia goza de muy buena salud. Acertado reconocimiento, pues, el del Gobierno canario con la señora Arozarena y CANARIAS7.

2. «Ya hay un español que quiere / vivir y a vivir empieza / entre una España que muere / y una España que bosteza. / Españolito que vienes / al mundo, te guarde Dios: / una de las dos Españas / ha de helarte el corazón».

Sí, estimado lector: Antonio Machado, muerto en el exilio francés frente a la barbarie fascista española, habla de dos Españas. Una, la del siglo XIX galdosiano: perece por edad, periclita, hace los últimos caminos hacia su desaparición... y echó por tierra las ilusiones de la Constitución de las Cortes del Cádiz (1812) y la Primera República (1873/1874). La nueva (inicia el siglo XX) bosteza, inspira-espira monótonamente, casi siempre por sueño, tedio, aburrimiento... Pero ninguna de las dos (marchita la primera; acomodada y ajena a la imprescindible renovación la segunda) vale para el español ansioso de vida nueva, innovadora, modernizada, europeizada a la manera del cuarto de siglo ya púber (Reino Unido, Francia, Alemania…).

Viene a cuento lo anterior a partir de una afirmación hecha por Ramón Andrés -filósofo y ensayista, premio nacional de ensayo- durante una larga entrevista (elespañol.com): «Machado se equivocaba, las dos Españas te hielan el corazón». Y tiene razón, pues cualquiera de las dos Españas del corto poema es negativa, ninguna vale para caminar hacia metas de libertad, serenidad emocional, justicia y equilibrio social.

Por tanto, me parece que ambas Españas se asemejan. Y podría concluirse, entonces, que acaso hay cierta confusión cuando se considera a una como la conservadora y a la otra como la progresista. Abismal diferencia sí visible en 'El mañana efímero': «La España de charanga y pandereta […] / Mas otra España nace, / la España del cincel y de la maza». Pero la España que con tanta ilusión y esperanzas ayudamos a a nacer desde 1975 ha ido mermando actuaciones e ilusiones. Los sueños de antaño parecen hoy espejismos, simples referencias de un ayer pacíficamente revolucionario en cuya esencia dominaban las palabras de poetas hechas nuestras. Así, por ejemplo, las de Agustín Millares: «Creando estoy un mundo donde el hombre / goce la libertad que no se cierra...».

En vísperas electorales derechas, centros e izquierdas se fraccionan y subdividen. La ultraderecha va lentamente copando territorios ante desencantos y frustraciones: ya es poder institucional en algunas comunidades. Pero el PP ha ido desapareciendo -con ultraligera rapidez- los pudores éticos que dignamente lo distanciaron de añoranzas dictatoriales y represivas. En estos días no he escuchado a ninguno de sus dirigentes el público y notarial rechazo a pactos poselectorales para acceder al poder. Es más: algunos sueñan con entendimientos a la manera de Castilla – León, por ejemplo. La honesta pureza, así, anda ya por otros espacios siderales ajenos a su definición (1912) como «partido de centro reformista, defensor de la libertad y la dignidad de la persona».

Y la ayer combativa izquierda, ¿qué fue de ella, en qué periferia la mancillan? Descubierta la empresa de colocación definida hoy como 'actividad política', se fragmenta y devora ¡en nombre del mismo proletariado! Convertida en tradicionales partidos, su mundo ya no pertenece al cosmos en el cual incluso muchos llegaron a creer. Pero su culpa es aún mayor: echaron por tierra millones de esperanzas. Y eso duele.