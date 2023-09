Otras lenguas españolas y la 'destrucción' del castellano

Me sorprende el desarreto producido el primer día por el uso de tres lenguas -catalán, gallego, euskera- en el Congreso de los Diputados. Y me desconcierta aún más porque les suponía a algunos parlamentarios un conocimiento más riguroso de la realidad lingüística española. A fin de cuentas, aquellas nacieron en territorio peninsular (no en Canarias) siglos antes de que la nación se llamara España.

Y como el tema preocupa o interesa también a nuestros paisanos (según leo en intervenciones de lectores a pie de artículos de opinión o columnas) permítame un corto paréntesis, estimado lector, pues mantengo que las páginas de los periódicos deben estar abiertas a serias, respetuosas y razonadas aportaciones ajenas. Pero algunos participantes aparentan no haber leído el texto o esconden su identidad tras pseudónimos. Trátase este segundo apartado de algo ajeno a los articulistas cuyos rostros e identificaciones personales no pueden ser sustituidos por angelicales caretos. (Así, el director de CANARIAS7 me rechazó, tiempo ha, la foto de la primera comunión. Su argumentación fue muy elemental: «No tiene usted barba», me dijo. ¡chaaaacho!).

Así, por ejemplo, días atrás leí un interesante artículo (históricamente riguroso) sobre la colonización española en América. A las cinco horas había siete comentarios, ninguno firmado con nombre y apellidos. Cuatro no desvariaban, pero -con todos mis respetos- sus opiniones dejaban entrever como mucho una lectura muy 'por simba': alguno llegó a calificar al autor como 'antiespañol', comportamiento no localizable con lupa, microscopio, anteojos, catalejo, gafas de visión nocturna o el telescopio internacional palmero. Incluso ni tan siquiera con una buena roniá de 'Arihucas' o añejo de Tejina, juraíto. (¿Integrismo? No: necesitaba una lectura más reposada).

Lejos quedan -al menos...- los tiempos de la dictadura cuando periódicos del régimen (Cadena de Prensa del Movimiento) como 'Arriba', 'Falange' (Las Palmas de GC), 'Pueblo', 'El Alcázar'... sesgaban o secuestraban la información y, a la par, portavoceaban las maravillas del fascismo impuesto por los rebeldes, portadores de destinos en lo universal.

Por suerte para las nuevas generaciones fueron otras épocas (¡más próximas cuanto más lejanas!) cuando -en acertadísimo verso de Pedro Lezcano- se prohibían «los sueños a deshora». Así pues, permítanme la reiteración: la libertad de expresión está reconocida constitucionalmente. Juicios, valoraciones, rebatir al contrario e incluso mostrar absoluta disconformidad no son comportamientos delictivos. Ni tan siquiera falta leve, ingenuidad, pecado venial. (¿Por qué, entonces, no se identifican?).

Y como para escribir usamos la lengua, retorno al inicio. El pasado martes 19 los treintaitrés diputados de Vox abandonaron el salón de plenos del Congreso de los Diputados por el consentimiento de las lenguas cooficiales («patrimonio cultural», artículo 3 de la Constitución, «objeto de especial respeto y protección»). Tras el toque de retirada dejaron en el escaño del señor presidente del Gobierno los pinganillos o auriculares inalámbricos para mostrar su rechazo. (¿Acaso por el uso de tres lenguas... españolas? ¿Por una simple cuestión de formas, pues su autorización no había sido discutida y votada? Si así fuera -y lo digo como ex profesor de Lengua Española-, ¿puede considerarse delictivo el uso de tales lenguas en la Cámara representativa de TODOS los españoles?).

Las señorías ppepperas, sin embargo, permanecieron en sus poltronas mientras algunos intervinientes utilizaban el gallego, el catalán o el euskera. Pero muchísimos diputados también andaban ajenos a la simultánea traducción mostrada en las pantallas. (Me pletorizó tal hipotético patrotismo: ¿y si acaso fuera que conocían las lenguas nombradas? ¡Astutos, que son muy astutos!).

Necesito creer que tales comportamientos tienen trasfondo ultrasecreto, quizás táctico o estratégico pues, en verdad, rechazo -precisamente como jubilado profesor de Lengua Española- la sospecha de que sus comportamientos -muy respetables, claro- obedecieran a vacíos filológicos. A fin de cuentas las tres lenguas ni son invención de las nuevas tecnologías ni ajenas a sectores sociales españoles, a usuarios españoles desde muchos siglos atrás. Para ellos forman parte de sus valores, sus tradiciones, su esencia, la lengua como elemento identificador y vehículo de comunicación.

Más: ya se usaban en la época imperial, cuando el sol no se ponía el mismo día en toda la geografía española (¡y tampoco se rompió España!). Y antes, mucho antes: en la Edad Media el catalán y el gallego – portugués eran lenguas populares como lo es el euskera, quizás uno de los más antiguos idiomas europeos, muy anterior a la llegada de los romanos a Hispania.

(Sin embargo, apreciado lector, y aunque las palabras figuran en el Diccionario de la RAE, me quedo como un antoñito en hielo o una fula negra disecada cuando leo en castellano secuencias como «Nacional – sindicalista, totalitario, unitario, autoritario, ético, misional e imperialista» para definir al régimen surgido tras la Guerra Civil española. Hasta diarreítica flojetú cargada de bufos -Diccionario básico de canarismos- se me escapa por las patas abajo, con perdón, para terminar juleando las moscas atraídas por tal manjar de esencias estomacales. ¡Uno vivió la dictadura fascista!).

En definitiva: la utilización de otras lenguas españolas en el Congreso de los Diputados no menoscabará, en absoluto, la dominancia del castellano. Este idioma románico (como el gallego, el portugués, el catalán…) está presente y consolidado desde su aparición (siglos V – IX). Se ha convertido en algo imperecedero y mundialmente instalado no solo como lengua oral sino, además, literaria. Así, Poema de Mio Çid, Berceo («Quiero fer una prosa en román paladino, / en qual suele el pueblo fablar a su vecino»), Manrique, Celestina, Garcilaso, Cervantes, Viana, Cairasco, Quevedo, Góngora, la Ilustración, el Romanticismo, Galdós, Lorca, García Márquez, Vargas Llosa, Neruda...

Sirva también como riguroso argumento la ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española), veintitantas instituciones ubicadas en otros tantos países y cuya justificación se recoge en los fines de su estatuto: «Trabajar a favor de la unidad, integridad y crecimiento […] que constituye el más rico patrimonio común de la comunidad hispanohablante». (Sumemos otras como la nuestra, Academia Canaria de la Lengua, pródiga y rigurosa...).

Y no olvidemos, digo, que las tres lenguas satanizadas y el castellano son hermanas: nacieron de la misma mater – matris ('madre'), el latín. Y en la misma casa. (Por cierto: ¿qué dirían sobre este 'castellano' -'Regresa al Puerto de Las Nieves el Agaete Chill Out'-, titular leído en 'infonortedigital?).