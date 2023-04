'España' y Colombia: evangelización de ida y vuelta…

Mientras el rey de España, desprovisto de simbólicos uniformes militares, confabulaba en América con «gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas» (pregona el señor Feijóo, ¡aleluya!), las huestes peperas y sus sumos jefazos montan un acto en Madrid con evangelistas colombianos e invocan al dios y al Jesús no católicos como la gran fuerza necesaria para España y la curación espiritual de Europa.

(Es cierto: Felipe VI participó en la Cumbre Iberoamericana junto a diecisiete jefes de Estado y de Gobierno definidos por el PP como partidarios de la autocracia, es decir, 'forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley'. ¡Como manda la tradición, carajo!)

Y si bien es palpable que dominan los «realmente autócratas» (matiza con evangelizada exactitud el señor Feijóo) sabemos que los otros, aún aprendices, no son mirlos blancos. (Se trata de una irreversible cuestión genética: autócratas de oficio y sus discípulos descienden de españoles y portugueses, tan amantes de sagradas tradiciones para joder al prójimo.) Por tal razón las preces dirigidas a los cielos madrileños durante tal cruzada pepero-evangélica también cantaron salves cuando el señor Feijóo dio a conocer la verdad solo a él revelada: debía recuperar a Su Majestad Felipe VI, diabólicamente secuestrado.

Pero debido a torpezas de mis supuestas células grises no he llegado a encuadrar el mensaje salvador del señor Feijóo: si los asistentes a la Cumbre Iberoamericana son gobernantes tiranos, opresores, dictadores, totalitarios a la manera del señor Sánchez, ¿por qué no no apoyó el voto de censura voxiano? Así, bajo la presidencia del señor Tamames hubiera podido impedir la presencia del rey en tal aquelarre de sátrapas.

Más: tampoco sé si el señor Sánchez y compañía habían seducido al rey como supuesto portavoz en lo universal de nuestra Historia, tan plagada de monarcas borbónicos totalitarios. Un ejemplo fue Fernando VII: tras su regreso a España planeó el triunfante golpe de Estado -1814-; abolió la Constitución democrática de 1812; frustró los intentos de las Cortes de Cádiz para la europeización de España... y reimplantó el absolutismo borbónico.

(Lo cual, dicho sea de paso, significó la huida a países europeos de muchos intelectuales españoles para escapar de cárceles, destierros o paredones de fusilamiento. Por cierto: en ellos conocieron el Romanticismo, movimiento revolucionario e ideológico manifestado, literariamente, en obras españolas imperecederas o las correspondientes a tardíos románticos canarios, nacionalismo de Nicolás Estévanez y Murphy, por ejemplo.)

Pero no me creo que este rey de España asistiera a la cumbre de «gobernantes aprendices de autócratas [...]» con tal idea totalitaria. No, en absoluto: Felipe VI -y lo aprendí también del PP- es un rey avalado por la Carta Magna de 1978 aprobada en Cortes Generales. Así pues, la institución monárquica es rigurosamente legal, legítima, histórica y constitucional. Rebate el PP, pues, azufradas mentiras republicanas de comunistas, algunos socialistas, independentistas y gentes de malvivir.

Aunque pudo ocurrir, claro, que todo haya sido una jugarreta hábilmente organizada por Lucifer, identificado ahora con el presidente Sánchez. ¿Y si este obligó al rey para dejar constancia del simbólico apoyo a sus sátrapas coleguillas iberoamericanos, tan dados a Yo el Supremo, Tirano Banderas, El Patriarca, El Señor Presidente..., localizados en algunas novelas?

¡Ahora lo entiendo! Felipe VI fue trastornado por el malvado Sánchez. Y para contrarrestar la maldad conjuntada en la República Dominicana, país anfitrión, el PP y sus aliados teatralizaron (Madrid) ceremonias públicas en forma de mítines políticos con intervención de una pastora evangélica capaz de organizar retiros espirituales para curar la homosexualidad. (Por cierto: ¡implantada en España por decreto de la II República!)

¡Lo que son las cosas de la vida!¡Lo que nos enseña la historia! Si siglos atrás la Iglesia católica formó parte de todas las expediciones españolas hacia Las Indias para cristianizar a hordas salvajes adoradoras de dioses e idolillos (y cargaditas de oro y grandes riquezas, dicho sea de paso), hoy son los evangélicos colombianos quienes sustituyen a curas españoles, frailes, obispos, cardenales y patriarcas potestades como acompañantes callejeros del Partido Popular y, mediante actos religiosos no católicos, rescatan el espíritu democrático de Su Majestad, seguramente anulado a través del vudú sanchista.

(Insisto, reitero: si estaban presentes el presidente nacional del PP, la presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad, el alcalde de Madrid, el vicesecretario europeo de lo Institucional y la portavoz del PP en el Parlamento de Estrasburgo, ¿por qué no lo montaron con la Iglesia católica, tradicional compañera en concentraciones contra abortos, eutanasias, ciertos matrimonios...? ¿Acaso ya no interesa la católica alianza dado su aparente declive y pérdida de poder sobre los españoles?)

A la vista está. ¿Por qué, si no, la señora Ayuso y el señor alcalde madrileño fueron recibidos en audiencia papal antes de las concentraciones espirituales con los evangélicos en tierras madrileñas? ¿Quizás para quitarles de sus cabecitas tal acto de agravio a los aliados religiosos de siempre, pactos ya denunciados por Benito Pérez Galdós desde la segunda mitad del XIX?

Así que contradicciones a la mar, ¡carajo! Si la señora Ayuso pregonó (sept. 2020) que el covid se propagaba en su comunidad a marchas aceleradas «entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid», tres años después es recuperada a través de los hispanos: ¡alabado sea Dios! Y todos los gerifaltes del PP, para bien de la Patria (¡aleluya!), recibieron la bendición del dios evangélico. A fin de cuentas lo predicó su intermediadora, la pastora colombiana: «Cuando gobiernan los justos, entonces tenemos paz».

¿Sustituirá la Iglesia evangélica colombiana a la secular católica cuando gobiernen los peperos? ¿Y estos la recompensarán por haber malmirado las arribadas de tantos hispanoamericanos? Ya ve, estimado lector, la historia se repite... pero en sentido contrario: hoy es ella quien evangeliza a España. ¡Reevangelizado, el PP traerá la libertad! ¡Benditos el alcalde Almeida, la presidenta!, «¡aleluya a nuestro Señor Feijóo!», cantaron los coros celestiales. (Pero el milagro se frustró: la señora Ayuso sigue marcándole los caminos al presidente nacional.)