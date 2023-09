Sí, en efecto: no todo vale en democracia

El señor Clavijo Batlle, en el ejercicio de su derecho como ciudadano, denunció días atrás la agresión pictórica realizada en la fachada de su caserón lagunero el pasado domingo. Varios medios coinciden: se trata de «una enorme pintada con alusiones a su persona».

Y como 'aludir' significa 'Mencionar a alguien o algo o insinuar algo', el mensaje escrito ('Canarias no se vende') permite apuntar a una cuestión puramente política. A fin de cuentas, sospecho la inexistencia de algún documento oficial relativo a que nuestro archipiélago sea propiedad del señor Clavijo, hoy presidente del Gobierno canario... y de honor en algunas islas, señoríos de sus aliados.

La presencia en el grafiti de siete puntos geométricamente colocados para simular un círculo hace suponer que el autor de la pintada quiso dejar simbólica evidencia de su relación con las siete estrellas («¡Con siete estrellas verdes, / con siete estrellas verdes, / ay, mamá, bandera tricolor!») destacadas en una enseña muy de aquí: franjas blanca, azul y amarilla en posición horizontal.

Y a pesar de que no se trata del la bandera oficial su valor figurado, sin embargo, forma parte del ritmo cardíaco de miles de canarios: la sienten como suya. (No lo tengo muy claro, pero lo intuyo: la correspondiente al MPAIAC, Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, organización fundada por Antonio Cubillo, añadió las estrellas a la tricolor del Movimiento Canarias Libre).

El señor Clavijo considera tal acción como «acto vandálico» (es decir, propio de los bárbaros vándalos) 'que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana'. Y como tal, es comportamiento ajeno a la intencionalidad artística (caso de la Cueva Pintada, Gáldar). Mas, bien es cierto, impactante y llamativo por ser la vivienda privada de quien fue alcalde de La Laguna en nombre, precisamente, del nacionalismo, es decir, Coalición Canaria o, acaso, CoATIción Canaria... para mayor precisión. (¿CC adoptó como suya en 2005 la arriba mencionada enseña de las siete estrellas verdes?)

Nada original, por otra parte, el tema de las pintadas. Si echamos una 'visuá' a los últimos sesenta años de nuestra historia canaria descubriremos o recordaremos tres casos, noticias destacadas por algunos medios. Me refiero, y en este orden cronológico, al movimiento independentista 'Canarias Libre' encabezado por el abogado Fernando Sagaseta y de Ilurdoz Cabrera (escribe un tribunal militar); el ataque a la entidad del Partido Popular en Las Palmas de GC y, finalmente, el llevado a cabo contra la correspondiente teldense de un partido constitucional, Vox. Vayamos, pues, por partes. UNA. En 1962 los señores Sagaseta, Cantero Sarmiento, León Herrera, Alvarado Janina, Alsó Pérez, Vizcaíno Reyes, Cantero Sarmiento, Bello Cabrera y González Barrera fueron sometidos a riguroso consejo de guerra en esta capital isleña y condenados a distintas penas de prisión (salvo el último) no solo por sus «fines separatistas y antinacionales» sino, además, «matizados por un cierto izquierdismo marxista». A lo largo del juicio el tribunal castrense acepta que los procesados pintaron en distintos lugares y días las iniciales 'C.L. de su organización'.

(Por cierto: tal «izquierdismo marxista» fue obsesión casi paranoica -acaso neurasténica- de la dictadura franquista, la del 'caudillo de España por la gracia de Dios'. Así, también la revista canaria 'Sansofé' -1969/1972-, defensora de la libertad secuestrada por el Régimen y los salvadores de España, condenada y clausurada por el Ministerio de Información y Turismo -angelical criaturita del señor Fraga Iribarne para la purificación doctrinal- fue considerada «amplio frente ideológico en el que se postula desde el autonomismo canario hasta la concienciación comunista de la sociedad». (¡Ay, tales niños canarios repelentes, repipones y corroídos por satánicos pensamientos que reclamaban elecciones democráticas..! ¡Poco conocimiento!)

DOS. Fue en 2015 cuando la fachada de la central del PP en la capital grancanaria apareció con una pintada en rojo. Su mensaje, «PP fascistas verdaderos terroristas». Esa misma semana el director de CANARIAS7 me publicó un artículo relacionado con tal hecho supuestamente delictivo.

Mi denuncia la había meditado con detenimiento, desapasionamiento y racionalidad: ¿puede justificarse tal acción contra un partido político conservador en un Estado de, al menos, apariencia democrática donde los ciudadanos son llamados a las urnas para elegir sin presiones ni condicionamientos a sus representantes?

Mi respuesta fue no, rotundamente no. Desde mi columna reprendí a sus autores materiales e ideológicos (si los hubiera) pues, escribí, «desde la violencia no se apuntala el sistema democrático». Cualquier denuncia o crítica deja de tener valor moral cuando se emplean métodos que violan la libertad reconocida constitucionalmente.

TRES. Ya en 2018 este mismo periódico también llevó la mía a su sección de Opinión, también con otro artículo como reflexión y, por supuesto, crítico frente a quienes habían atentado contra la fachada de la sede política de Vox en Telde. Lo cual denuncié asimismo como agresión a la libertad amparada por el artículo 6 de la Constitución. Por consiguiente, la actuación pictórica en el local voxiano traducía, a la vez, violencia física contra su autonomía y capacidad para instalarse donde le interesara, conviniera.

Así pues, añadí, Vox inauguró la sede porque estaba en su legítimo derecho. Y nadie, en nombre de ninguna razón democrática, podía sentirse amparado o justificado para reclamar, además, su expulsión: 'Fachas fuera' viene a ser tan anticonstitucional como lo contrario, reclamar la ilegalización de partidos políticos que manifiestan sus deseos independentistas, derecho reconocido en el artículo 20.1. («[…] expresar y difundir libremente los pensamientos [...]».

Comportamientos estos, claro, ajenos a rebeliones militares amparadas en su patrimonial concepto de Patria y 'destino en lo universal'. (Independencia, por cierto, cada vez más alejada de la sociedad: los catalanes dieron la victoria -julio 2023- a PSOE y Sumar, veintisiete diputados. Los partidos separatistas -Esquerra Republicana y Junts- sumaron catorce. PP y Vox obtuvieron ocho. Parece que los catalanes, mayoritariamente, no son independentistas.)

No, no todo vale en democracia. Y en ese 'todo', claro, están las pintadas nocturnas en caserones particulares (el del señor Clavijo) o sedes de legítimos partidos (PP, Vox). Hechos muy graves, por supuesto; pero no precisamente los más impactantes y desestabilizadores.