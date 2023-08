Acaso un callejón sin salida...

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Nuestro caballero andante Don Quijote define el refrán como «sentencia sacada de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios» (II, 67). No obstante, recrimina a su fiel servidor Sancho el excesivo uso de proverbios que hace («Y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo de refranes»). Lo cual, por otra parte, es connatural a la propia condición social del escudero: tal pluralidad puede conducir a disparates más que a enseñanzas. No obstante, estimado lector, permítame que comience con uno cargado de sabiduría. Acójome, así, a su benevolencia pues me parece apropiado para este artículo. Dice: «El agradecido no olvida el bien recibido».

El pasado jueves 17 asistimos a un hecho tan inesperado e imprevisto que no solo dejó anonadados a todos los especialistas que en la cosa del devenir político son sino, y sobre todo, a los directamente afectados: Vox no formó parte de los ciento setenta y dos diputados con los cuales contaban el señor Feijóo y el ppartido para el acceso de la señora Gamarra (su candidata) a la presidencia del Congreso de los Diputados. Muy al contrario, las voxianas señorías votaron por un tal señor Gil. (Clarísima jugada de Vox: somos imprescindibles para cualquier pretensión incluida, obviamente, la de formar Gobierno. Y la oportunidad de controlar el Ministerio del Interior / de la Gobernación solo se presenta una vez en la vida.) ¿Qué había sucedido? Pues algo imperdonable: el PP le había negado la posibilidad de alcanzar una vicepresidencia en la Mesa. Es decir: el mismo PP que gobierna autonomías y ayuntamientos gracias a los representantes voxianos racaneó y frustró la esperanza de su aliado, a fin de cuentas coleguillas por tierras españolas. Así, los peperos olvidaron «los bienes recibidos» en Castilla - León, Valencia, Aragón… y se quedaron en el Congreso con todo lo que tuvieron al alcance de la mano. (El veto, denunció el señor Abascal, «no es recuperar la normalidad democrática».) Por otra parte, sospecho que el PP -con absolutamente todos mis respetos- no tiene una línea bien definida en esto de la actual política española y las imprescindibles relaciones con otros partidos y grupos (los versos 'Pa una mala compaña / más vale solo' de la copla canaria no valen para todas las situaciones). Quizás su aparente obsesión por alcanzar el poder máximo le esté jugando malas pasadas o, acaso, lo confunda en su orientación y actúa a veces con traspiés, desequilibrios, soledades. Y en su compromiso con el aliadísimo acaso relega la elemental precisión recogida en el refrán transcrito: «El agradecido no olvida el bien recibido». El PP ha institucionalizado a Vox, lo ha presentado en sociedad y lo avala allí donde fuere menester. Es notoria su presencia en órganos de poder impulsado por los populares. Y no se trata de cargos o responsabilidades relacionados con investigaciones sobre el color de los erizos cacheros, la negativa de los roncadores a picar si la mar está baja o la contemplación de la rubendariana «libélula vaga de una vaga ilusión». No. Se trata -solo cito algunos ejemplos- de la vicepresidencia y las consejerías de Industria […]; Agricultura [...]; Cultura, Turismo […] en Castilla y León. Sumemos la vicepresidencia del gobierno valenciano; la presidencia de Les Corts y las consejerías de Cultura y Justicia, Interior y Emergencias. Añadamos las correspondientes aragonesas de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia [...] Y esto, de rebote, ha significado su propio aislamiento. Tal avidez desmedida por parte del PP se le ha vuelto en contra, lo ha convertido en rehén para cualquier aspiración, insisto. Vox sabe que sin sus prometidos treintaitrés diputados el señor Feijóo tendría que renunciar a la designación como aspirante a presidente. Porque populares y voxianos están solos en el Congreso: salvo UPN y los reconocidos intereses urbanizables de quienes disponen en CoATIción Canaria, nadie pacta con ellos. (No obstante, de los coÁTIcos puede esperarse cualquier trasvase: depende de las of€€€rtas psocialistas.) Más: para obtener la mayoría absoluta el señor Feijóo necesita al PNV. Pero a pesar de su coincidencia ideológica conservadora, los vascos se niegan incluso al diálogo: con Vox, ni a misa. ¿Y el señor Sánchez? No sé si la voz 'hecatombe' es la precisa y exacta para referirme al hundimiento del PSOE en Andalucía tras las elecciones autonómicas (junio 2022). Pero me resulta práctica y útil pues con ella pretendo significar los fuertísimos impactos psíquicos, desajustes emocionales y desarretos (no figura en el Diccionario) que dejaron sin aliento a las huestes psocialistas (en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, 'desalaron'). Mayo de 2023 le significó la zozobra: España, al golpito, recuperaba su azulinidad mientras el sector de ultraderecha irrumpía con fuerza. Tanta, que las antiguas desavenencias entre ambos fueron borradas por mor de pactos… y repartos. El PP, desorientado por los éxitos, apadrinó sin reparos o pudores a quienes permanecen anclados en épocas del milenio anterior. Pero la llegada de Vox a las instituciones fue un impacto demasiado fuerte para las bases ciudadanas y políticas de claras convicciones democráticas. Así, el 'sanchismo', en horas veinticuatro, dejó de ser el enemigo público y se convirtió en la única opción posible para frenar el avance de la extremaderecha. Corduras y sensatez máxima se impusieron: el 23 de julio de este año no significó la tan pregonada, aireada y propagada idea del hundimiento psocialista. (Estoy seguro de que, además, los tres noes del señor Feijóo sobre su amistad con el supuesto narcotraficante gallego influyeron también en los votantes. Se supo al fin: «Eran muy amigos, tanto que [el señor Feijóo] dormía en la casa del señor Dorado y su mujer le hacía el desayuno», cuenta galiciaexpres.es.) Y aunque el PP fue el vencedor numérico, la Constitución aplicó su rigor. El PP es un partido necesario en este país. Millones de personas se decantan por respetables posicionamientos conservadores. Pero la conjunción entre liberalismo y lo otro (¡España, águila imperial, / alas recias, corvas garras; / alas señoras del viento, / garras señoras del mapa!…) no acerca, precisamente, a sociedades en libertad.

