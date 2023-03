Tapar el sol con un dedo

Decía Pablo Neruda: «Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera». En el contexto actual, las palabras del poeta las hace suyas el ministro de cultura ucraniano, Oleksandr Tkachenko, cuando declara que «al robar nuestro patrimonio, creen que no podremos seguir viviendo ni creando. Pero se equivocan.»

Y es que Rusia está llevando a cabo en Ucrania el mayor expolio de obras de arte y patrimonio cultural desde el realizado por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Sólo en Jersón, los investigadores y conservadores calculan que el expolio afecta a quince mil piezas.

El impacto de la guerra se percibe en el exterior de los edificios, en sus fachadas abandonadas unas, semiderruidas otras; pero también, en el interior de los museos y bibliotecas del país, que muestran el vacío de las piezas ausentes en sus vitrinas y paredes. ¿Con qué objetivo? Pues principalmente con el de la venta en el mercado negro para financiar operaciones militares, y, por otro lado, porque de esa manera se atenta contra la identidad cultural de Ucrania.

Una identidad que se esfuerza por sobrevivir a través de murales callejeros en las ciudades que continúan bajo control ucraniano. Como ejemplo: las siete obras realizadas por Banksy en la región de Kiev y en las que se refleja la inesperada incursión de la guerra en las vidas pacíficas de los vecinos, o las del francés Christian Guémy, conocido como C215, que ha creado murales en Leópolis, Kiev, Bucha y Hostomel.

Esta semana se ha clausurado en Varsovia la exposición más grande hasta la fecha de arte ucraniano contemporáneo, 'Ukraine. Under a different sky' organizada en respuesta a la agresión militar rusa, que presentaba más de doscientas obras de treinta y dos artistas que se enfrentaron a la necesidad de dar testimonio de los trágicos eventos, apelando a la conciencia del mundo. Especialmente conmovedora me pareció la obra de Olga Drozd, «Thank you for one more day». Una serie de fotografías tomadas durante los primeros meses de la guerra desde la ventana de su casa: los cristales protegidos con cinta para reducir el riesgo de daños en caso de explosión, y en el alfeizar, unos bulbos que van creciendo hasta dar semillas; convirtiéndose así en un símbolo de esperanza y vida.

Impresionante también la labor de Francesca Thyssen-Bornemisza, que, a los pocos días de la invasión, creó la iniciativa Museos por Ucrania. Trabajando junto al gobierno ucraniano y tres comisarios de arte locales, pudieron sacar más de sesenta obras del Museo Nacional de Arte y del Museo Nacional de Teatro, Música y Cine de Ucrania, que hoy se exponen en el Museo Thyssen Bornemisza hasta finales de abril. Como si de una película de 007 se tratase, las obras de arte salieron de madrugada y entre bombardeos, en dos camiones que tardaron cinco días en llegar a Madrid. Ninguna empresa de seguros se atrevió a proteger las obras. El día de la inauguración, el presidente Zelenski intervino a través de un vídeo lanzando un emotivo mensaje: «Espero que esta exposición enseñe lo que Rusia quiere destruir y anime a todo el mundo a visitarnos cuando haya paz». Es un acto de solidaridad visitar esta muestra, concedámosle un momento, como decía Greta Garbo en 'Ninotchka': «Camaradas Ciudadanos del mundo ¡la revolución está en marcha! Lo sé. Padeceremos guerras, nos lanzarán bombas. Todas las civilizaciones lucharán entre sí. Pero todavía no, por favor. Esperad, esperad. ¿Qué prisa hay? Seamos felices. Concedámonos un momento.»