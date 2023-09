Rotondismo crónico

La vida es como una rotonda: nunca sabes por dónde va a salir un gilipollas» es una de las frases más divertidas de la sabiduría popular. Pero… ¿y cómo es la rotonda? He ahí el quid de la cuestión. Aquí en Canarias, sabemos de lo que estamos hablando. Y los del Hormiguero también cuando la semana pasada dedicaron unas palabras a 'El Muñeco de Nieve' (Los Majuelos, Santa Cruz de Tenerife), finalista entre las 20 rotondas más feas del país en 2018, que sin embargo quiso desquitarse el año pasado proponiéndose como 'mejor estatua de rotonda de España'.

Y es que, a pesar de que la primera rotonda moderna en Europa data de 1907 en París, no fue hasta 1976 cuando se hizo la primera en nuestro país, en Palmanova, Mallorca. Pero supimos ponernos rápido al día, sobre todo, gracias al Plan E de Zapatero, que supuso un impulso para la construcción de estas maravillosas glorietas, que hoy ascienden a un total de 80.000.

Es, sin duda, un mundo que genera mucho interés, a la vez que discrepancias. En el año 2009, la Universidad Autónoma de Madrid presentó un trabajo de investigación sobre su uso artístico. Así como en Estados Unidos compran obras para poner en los vestíbulos de edificios oficiales, en España las ponemos en las carreteras.

La conversión de estos espacios en soportes o expositores de arte, apareciendo rotondas con gran calidad artística pero también glorietas con esculturas, obras o elementos de dudoso gusto, es un fenómeno al que se enfrentan las administraciones. No hay que olvidar que es un arte para ser consumido desde el coche, con las limitaciones que eso implica: rapidez y distancia, sin ser objeto de distracción. Pero lo cierto es que las rotondas se han convertido en una especie de cajón desastre en las que todo vale y que no siguen un plan artístico o estético adecuado.

Strambotic, Horrotonda o Nacionrotonda son algunos de los sites que se hacen eco del rotondismo que nos invade. Me he dado un paseo virtual por algunas rotondas de España y lo recomiendo, sobre todo cuando uno está de bajón por el síndrome posvacacional. Estupor y risa. No voy a hacer spoiler pero mención especial para 'Planeta Jamón' y 'El coche partido', ambas en Murcia, la 'Rotonda de la Antártida', en Guadalajara, y 'Caballo Psicodélico' en Mallorca. Pasen y vean.