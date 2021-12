Navidad... hace un año

Salvo que la memoria me falle mucho -que me falla- el pasado año Santa Claus llegó la madrugada del 25 de diciembre y también este año los Reyes Magos hicieron su trabajo. Y por entonces andábamos con mayores restricciones que ahora por la pandemia;es más, la vacunación comenzó a finales de diciembre de 2020 y no sabíamos casi nada de cómo seguiría el proceso y sus resultados. Fueron unas navidades marcadas por las limitaciones, los aforos, los mensajes telefónicos en lugar de los abrazos... y es evidente que no fue lo mismo que antes pero no queda acreditado que nadie falleciera de la pena por una cena de Navidad menos concurrida. Sí hay constancia de lo contrario: aquellos que se empeñaron en hacer de su capa un sayo, no atendieron a las restricciones y menos aún a la vacunación y ahora están criando malvas.

Conviene recordarlo porque hay una especie de frenesí navideño, comercial y social que es inversamente proporcional a lo que dicta la prudencia. Vale que una inmensa mayoría se ha vacunado, pero también vale que la vacunación no impide la infección por covid-19: lo que garantiza es que el riesgo de morir se reduce notablemente.

Ni la aparición de una nueva variante está cambiando la rutina. Sucede además que los responsables gubernamentales han optado por hacer suyo el discurso de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones que ganó de manera sobresaliente en Madrid: no hace falta restringir la movilidad ni imponer controles de aforo, porque lo que se lleva es la libertad... Y a partir de ahí en la mayoría de autonomías e incluso en el Gobierno central se ha optado por mirar hacia otro lado pese a los continuos repuntes en contagio. Tampoco han estado muy finos en esto de poner cabeza al asunto los tribunales: por un lado, porque hasta han llegado a concluir que el estado de alarma era poca cosa, pues habría sido preferible el de excepción, y segundo porque han sido incapaces los tribunales superiores de Justicia de ponerse de acuerdo ante el certificado covid. Al final, algunos gobiernos, como el canario, han decidido apuntarse a pragmáticos y han parido una especie de certificado que tampoco es obligatorio y que, además, premia a quien lo pide con más aforo. Como verán, los pájaros contra las escopetas.

El rizo ya lo ponen los alcaldes empeñados en que haya cabalgatas de reyes a toda costa y en presentar una negativa gubernamental como una afrenta política. Digo yo que si son Magos los Reyes, sabrán llegar igual que hace once meses.