Nacionalidad y lealtades

A Ángel Víctor Torres le corresponde hoy subir a la tribuna del Parlamento de Canarias para contarnos cómo está el archipiélago, lo que ha hecho en el último año y lo que pretende hacer en los próximos doce meses, que es más o menos lo que resta de legislatura. Iba a ser un debate para centrarse en el impacto de la erupción volcánica en La Palma, la pandemia y la crisis migratoria pero llegó Pedro Sánchez y añadió un asunto más: el giro en la posición de España en relación al contencioso del Sáhara.

Tanto si le apetece como si no, a Torres no le queda otra que bajar a la arena y mojarse en este asunto. Por un lado estaría la obediencia al partido, pero todo indica que estamos ante una posición del presidente y de su ministro de Exteriores, pues no hay constancia de consulta a órgano alguno del Partido Socialista. Y por el otro está un presidente canario que sabe de la sensibilidad de las islas en esta cuestión, de manera que no puede pasar de puntillas. No basta con lo que ayer estaba escrito en el argumentario socialista: que el PSOE no había cambiado de tesis y que seguía apostando por el mandato de la ONU. Insistir en eso es insultar la inteligencia del respetable: es evidente que en Moncloa dieron un volantazo y lo que corresponde, ya que se tuvo la valentía de hacerlo, es tener tanta o más para dar la cara y explicarlo. Torres tiene a los partidos que lo apoyaron en su investidura esperando que 'se retrate'. Como también tiene a la oposición con la guadaña afilada. Se encuentra, por tanto, como Sánchez y el ministro Albares, que han obrado el milagro de poner de acuerdo a todo el arco parlamentario, cosa ciertamente difícil en los tiempos que corren.

Si atendemos a precedentes más o menos próximos, como sucedió en cuestiones relativas a la defensa del REF, el PSOE canario podría dar por buena la propuesta de resolución que están cocinando sus socios de gobierno y la oposición, y que no hace otra cosa que ratificarse en los propios pronunciamientos previos del Parlamento canario. ¿Supondrá eso una deslealtad al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE? Sinceramente, no creo que le quite el sueño a Sánchez lo que vote el Parlamento, y la demostración de ello es que, si así fuera, habría esperado una semana para enviar la carta a Mohamed VI, evitando así poner a Torres entre la espada y la pared. Las lealtades, por tanto, son como los vasos comunicantes y entre dos no hay deslealtad si uno no quiere. O quizás fue Sánchez el primero en faltar a la lealtad con Canarias...