El mundo que viene

En el amor y en la guerra dicen que todo vale. Y eso es lo que empezamos a detectar ante el conflicto desatado por Rusia al invadir Ucrania: hay pescadores que buscan su ganancia en río revuelto. Encontrarla, la encontrarán y a buen precio. Como prueba, un primer detalle: Alemania ya anunció que elevará el peso de la partida de Defensa en su presupuesto, un giro radical en la política militar hasta la fecha de un país que vive bajo la mala conciencia de lo que sucedió tras la llegada de Hitler al poder.

Los expertos en historia económica han corroborado que cuando hay debilidad productiva, una guerra siempre genera beneficios en un sector de la economía. Actúa, como se dice ahora, como un elemento tractor de la industria. Es verdad que la factura que pasa a otras actividades es elevadísima pero ahí están los números de unos y de otros: los hay que se hacen de oro.

Esta contienda tiene además mucho de convencional. Nos habían contado sesudos analistas que no volveríamos a ver en Europa una guerra a la antigua usanza, que ahora los conflictos se dirimen con cibertecnología. Incluso tuvimos que aprender qué era eso de una guerra híbrida... y lo cierto es que asistimos a una ofensiva y una resistencia que no difieren mucho sobre el terreno de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es verdad, eso sí, que aderezado por el uso de información falsa, la manipulación mediática y la censura, pero no es menos cierto que eso también ocurrió en las dos guerras mundiales del siglo XX: quizás la diferencia con lo que pasa en estos momentos es que se incluye en el catálogo de soportes a controlar y manipular esa gran plataforma de comunicación (y de desinformación) que es internet y junto a ella las redes sociales. También en esto hay pescadores haciendo su particular ganancia, máxime cuando los medios de comunicación 'convencionales' se encuentran con todos tipo de trabas para estar sobre el terreno y ofrecer una información fiable de lo que está pasando.

A expensas de ver quién gana en el pulso entre Rusia y Ucrania, sí empieza a ser evidente que perderá a medio y largo plazo la apuesta reciente por un sector público potente para atender las necesidades sociales ante el impacto de la pandemia. Ganarán peso las partidas militares, se reforzarán las estrategias de seguridad y volveremos a un mundo más similar, al menos en Europa, a lo que fue la Guerra Fría.