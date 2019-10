Mujeres escritoras y otros debates

«La literatura de una sociedad es fruto de muchas manos, unas son reconocidas y otras no»

Y este es solo un botón, porque lo mismo podríamos decir de ilustres listados oficiales como el Cervantes, que ha concedido 43 galardones, ha premiado solo a 5 mujeres, de las cuales dos españolas. Desaparecieron sin ese reconocimiento escritoras tan imprescindibles como Carmen Martín Gaite, y resulta inexplicable que no lo haya recibido María Victoria Atencia una de las grandes voces poética de nuestra lengua, por poner solo un ejemplo. Cada año salían airados reivindicadores clamando por Juan Marsé, y ya empiezan a gritar por Javier Marías, pero no vi que nadie se preguntara por qué iba a morirse sin él nada menos que Ana María Matute, que al fin lo recibió, pero otra imprescindible, Carmen Martín Gaite se fue sin él, y a nadie pareció importarle.

La literatura de una sociedad es fruto de muchas manos, unas son reconocidas y otras no, y a veces, cuando los “olvidos” son continuados y diría que deliberados, uno piensa que al final se impone la literatura, que no importa que murieran sin el Nobel Borges y Onetti, o que de momento sigan negándoselo a Margaret Atwood. Ocurre por aquí con el Premio Canarias. Mientras los jurados estén compuestos mayoritariamente por anteriores galardonados, será un club privado en el que la literatura queda en segundo plano. Por ejemplo, la poesía tiene un largo y sólido recorrido en Canarias, pero hay que fijar las referencias, pues esa y no otra es la misión de los premios institucionales. Hace unas semanas, hablaba con gente que tiene menos de 40 años, lectores habituales de poesía, algunos poetas ya publicados e incluso galardonados. Les pregunté por sus referencias poéticas y saltaban varios nombres canarios de distintas generaciones, pero había dos que se repetían: Eugenio Padorno y Elsa López. Me sorprendió que algunos de los presentes creyeran que ambos eran Premio Canarias desde hace mucho tiempo, no concebían que no lo fueran, lo cual vendría a abonar la idea de que al final los premios no importan. Pero sí importan, porque son el espejo en el que se mira una sociedad, y que estos poetas no sean Premio Canarias quiere decir que este galardón no está cumpliendo su principal objetivo.