Muerte de un patriota

«McCain fue derribado y cayó prisionero en la Guerra de Vietnam»

Ese modelo de cohesión nacional impregnado en Estados Unidos y Francia (ambos con sistemas políticos más o menos presidencialistas) favorece que surjan vidas públicas como la de McCain. Perfiles de compromiso, fuese republicano o demócrata, que forman parte de esas élites de poder que Trump combatió en la última cita electoral ganando contra pronóstico a Hillary Clinton. Los populismos que asolan a ambos lados del Atlántico representan, en mayor o menor medida, antecedentes vividos durante el periodo europeo de entreguerras que acabó como acabó. Luego, cuando tocaba reconstruir y rubricar el milagro económico, no había liderazgos populistas que valiesen y se tiraba de esas élites que ahora se detestan. A saber qué pronóstico político nos espera de aquí a una década en este denominado mundo libre pero seguro que habrá problemas de calado con los que lidiar. Y entonces puede que descubramos que los populistas no sirven para resolverlo y que la degradación de esa llamada clase política tiene un precio caro a pagar. Será por rachas quizá el estado de revista que presentan las democracias. Y el actual no tiene cabida para McCain u otros que no entienden el pulso social de los días que nos tocan. Todo será un ciclo y el presente tampoco será eterno. El siglo XX ya nos lo dijo.