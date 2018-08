Muchas gracias por opinar

A nadie creo que le interesen de verdad muchas de las opiniones que leo a diario en la prensa o en las redes sociales y que poco o nada aportan al tópico que refieren, más allá de sumarse a la ola tuitera. Quien me conozca sabrá que rara vez pronuncio en voz alta mis ideas a menos que alguien me lo pida, y ya que se me da la oportunidad, podría ocupar este espacio en asuntos vigentes como los eSport, el feminismo o Pablo Casado , pero espero que el lector me permita un pequeño ejercicio de egolatría para justificar esta intrusión, que pretendo restringir al mínimo –el tiempo que tarde en pensar y escribir estas líneas–.

«Les animo a opinar, pero también a no hacerlo, porque no todo es opinable, ni todas las opiniones son de interés»

El afán por decir lo que se piensa sin ningún tipo de filtros ni conciencia ha llegado a límites que aún no termino de aceptar, tal vez debido a una necesidad imperiosa de proyectar una identidad y sobresalir en medio de la marea de comentarios, a pesar de que rara vez se refleja la imagen real de lo que se es. En los debates públicos, la cuestión es enfadarse o, al menos, escribir la réplica más ingeniosa. Y no lo niego, a menudo me deleito leyendo estas ocurrencias con ganas de más, como quien entra a un MacDonald’s sabiendo que no va a comer nada bueno.

Opinar es fácil. La tentación de hacerlo es igual de potente que cualquier otra droga, más aún cuando se está en el bando ganador y se refuerzan las propias convicciones con dosis extra de intolerancia hacia las ajenas. Si algún lector cinéfilo ha visto Gracias por fumar, sabrá de lo que hablo. Ahora bien, ¿por qué, entonces, molestarse en opinar? En realidad, el reto es dotarse de argumentos lo suficientemente sólidos como para defender una postura que resulte interesante, incluso cuando no se comparte con el resto. A menudo recaemos en aspectos que no se habían tenido en cuenta leyendo a otros, reflexionamos sobre temas de manera más profunda, llamamos la atención sobre argumentos que merecen la pena polemizar o mejor, se difiere tanto del escritor que éste nos ayuda a consolidar nuestro propio discurso. Y todo ello no significa que uno deba ser un erudito de un tema para manifestarse –como a veces se insinúa entre compañeros de profesión o exigen los lectores– pero sí ha de tenerse en cuenta la responsabilidad que conlleva hacerlo de forma pública. En cualquier caso, escribir una opinión es también un ejercicio para reordenar nuestro pensamiento y contribuir al debate, aunque decir algo trascendental sea realmente complejo. Así que les animo a opinar, pero también a no hacerlo, porque no todo está sujeto al debate público y, lo que es más difícil de asimilar, no todas las opiniones son de interés. Ni siquiera esta.