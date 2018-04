La vida está compuesta de momentos a los que no dimos la importancia que tenían en el instante preciso. De historias, acciones y personas que un día están, por un segundo o por toda una eternidad. De maravillosos días y de jornadas para olvidar. Pero en algunos casos, no hay olvido posible. No hay consuelo que sirva. No hay esperanza cercana. A todos estos pensamientos me lleva la desgracia ajena, la de una familia irlandesa llegada por unos días a Tenerife para disfrutar, seguro, de la playa y el sol, de la libertad que da estar de vacaciones, de la alegría inmensa que se siente cuando ves a un hijo sonriente.

Pero la vida es efímera, injusta, feroz incluso. Aunque esto se sepa de viejo, y aunque los zarpazos curten, la indiferencia es imposible. Uno no se acostumbra a la tristeza repentina, a la devastación que deja una muerte pronta, sin sentido. El caso del niño irlandés atropellado en Adeje y al que los responsables de tal catástrofe no auxiliaron abre sin que uno lo quiera viejas heridas, afloran sentimientos varios y hace que cualquiera se pregunte cómo es posible. Cómo alguien puede atropellar a una persona y darse a la fuga, no auxiliar a víctima y familia, no empatizar con el otro, no llorar de miedo, pena e impotencia en el mismo segundo en que la vida de otros, y la tuya propia, está cambiando sin remedio, para siempre, sin vuelta atrás.