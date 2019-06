Moción en invierno

Por si no había poco lío en el PP de Canarias, el número dos de Génova, Teodoro García Egea, ha venido a echar más leña. Según él, el «pacto de las flores» estará «marchito en otoño», momento en el que los populares liderarán una moción de censura.

A la gente de estas islas la idea no debe sorprenderles. Tradicionalmente, en el archipiélago ha gobernado la tercera fuerza, Coalición Canaria, por lo que es presumible que los conservadores se apunten sin pudor a la tendencia nacionalista.

Pero dijo más García Egea. En su opinión, después del verano el Gobierno que aún no se ha constituido entre el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG, cuyas áreas de mando no están repartidas, se matará a puñaladas. En cambio, el Partido Popular habrá conseguido el sí de la segunda fuerza (CC) para que apoye la idea de que la tercera (PP) gobierne Canarias. Además, tendrá el respaldo de Ciudadanos (Cs) para que mande el PP, que tendrá que quitar a Antona porque CC tendrá que desligarse de Clavijo porque Cs no apoya a imputados. A no ser que, para ese entonces, el todavía presidente en funciones salga de la órbita judicial. Además, habrá convencido a Casimiro Curbelo (ASG) para que abandone un Gobierno en el que ya está para apoyar uno futurible en el que no se sabe si Antona estará al frente o lo sustituirá una gestora. En esos tiempos, además, es posible que Cs tenga también otra gestora por el lío en Santa Cruz de Tenerife y quién sabe si también en el Cabildo de la misma isla.

Puede que García Egea tenga un máster de esos del PP en estrategia y táctica, pero así de pronto el planteamiento está más cerca de la política-ficción que de la realidad. Con todo, llama la atención que en Génova moleste más un Gobierno «de progreso» que la aterradora pobreza en la que está sumida buena parte de la ciudadanía isleña, el diezmado sistema de dependencia o la falta de voluntad política de apostar por la educación.

En Canarias, el juego de la banderita no da votos. Bien que lo sabe esa formación ultraderechista que en Canarias no está presente en las instituciones públicas. Si el PP se ha mantenido en las islas tras el batacazo nacional ha sido por la moderación de Antona, alejado del histrionismo de otros tiempos. Así que lo más probable es que las ocurrencias de Génova tengan poco recorrido. En todo caso, haría bien el «pacto de las flores» en recelar de CC, que no asumirá de buen grado una prolongada estancia a la sombra.