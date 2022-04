No miren hacia otro lado

Quizás pudiese haber hecho un serial con la situación del fútbol sala en Canarias, a raíz de la participación reciente de nuestro combinado en los campeonatos de España alevín e infantil, pero tras las líneas de la pasada semana, tituladas como 'En la época Neandertal', me faltaron algunos datos reseñables que quiero exponer hoy y que vuelven a reflejar bien a las claras la falta de planificación y empatía por el fútbol sala.

Al margen de la nefasta línea de comunicación sobre la participación de nuestras selecciones en la cita nacional -recuerdo que un día copiaron y pegaron lo que escribió en sus redes sociales la Federación Valenciana para salvar el expediente-, el viaje de Canarias a tierras peninsulares se convirtió en un 'Bienvenido, Míster Marshall'.

Como si de una película de Berlanga se tratase, los niños canarios que acudieron a esa convocatoria en El Ejido y Tarragona, respectivamente, con una ilusión desbordante y dispuestos a cumplir un sueño se encontraron con situaciones inverosímiles. En el caso de los infantiles, para ir y regresar del hotel a la cancha tenían que depender del resto de selecciones a ver si éstas les encontraban cobijo y les llevaban y traían, en un detalle que dejó bien a las claras la falta de planficación. Lo de echar balones fuera es algo habitual en nuestra sociedad y seguro que la organización tendrá la culpa, pero resulta curioso que la única selección sin guagua para desplazarse fuese la de Canarias. La selección jugó lunes y martes, ya que tras la fase de grupos quedaron eliminados, y no regresaron a Canarias hasta el viernes. No había billetes, fue la disculpa.

El fútbol sala en Canarias, por parte de ambas federaciones, está dejado de la mano de Dios. Y el ejemplo de estos campeonatos de España de categorías de base lo ha demostrado bien a las claras, ya que si uno empieza con las temidas comparaciones lo mejor es abandonar el barco, pero este deporte es mucho más bonito que actitudes y gestos del pasado o reacciones casposas que hoy en día están totalmente en desuso.

En junio hay elecciones a las Federaciones Interinsulares de Fútbol. ¿Creen que alguien se va a ocupar del fútbol sala? Me temo que todo seguirá igual. Los clubes callan y son sumisos por miedo a no sé qué. Pero mientras tanto, los niños que acuden a una convocatoria con su selección, algo que no olvidarán en sus vidas, no se llevan de recuerdo ni una triste camiseta, ya que al acabar el campeonato lo tienen que devolver absolutamente todo.