El millón de turistas

Es una buena noticia que Canarias haya regresado al millón de turistas extranjeros en un mes. Me quedo corto: es una excelente noticia. Extraordinariamente positiva. Sobre todo cuando venimos de una pandemia que en los momentos más duros dejó a las islas sin un solo turismo, lo que derivó en la paralización completa del corazón de nuestra economía. Y cuando el corazón no bombea sangre, no hay cuerpo que lo aguante. Por suerte resistimos, pero más que por el azar o la buena estrella, por una respuesta del sector público que nunca terminaremos de calibrar en su importancia y de agradecer.

Dicho lo anterior, la buena noticia del millón de turistas y las positivas expectativas del sector para los meses venideros también tienen su envés. Es como ver el vaso medio vacío cuando en realidad está medio lleno. Me refiero al hecho de que al volver a activarse nuestra locomotora económica, nos olvidamos de las promesas que hicimos en la pandemia: adiós, por tanto, a la diversificación productiva, la digitalización y la creación de un modelo económico sostenible en lo ambiental y que garantice, en paralelo, que los 'ascensores sociales' funcionen en tiempo y forma.

Todo eso que tanto nos ilusionó parece que se está difuminando, como palabras que se lleva el viento de la recuperación. Es más, ya se habla de que no habrá capacidad para digerir los fondos comunitarios para tales fines, de manera que acabaremos devolviendo dinero porque no sabremos cómo gestionarlo o sencillamente no podremos aplicarlos en un modelo basado en nuestro monocultivo tradicional.

En estos tiempos acelerados que vivimos, se corre el riesgo de olvidar el pasado reciente, de manera que ni nos acordamos de la necesidad de apostar por una economía algo menos dependiente del exterior. Todo ello a sabiendas de que un modelo productivo no se transforma de un día para otro, salvo por un factor externo. Esto último es lo que sucedió de manera regular en la historia económica de este archipiélago, con negocios que desaparecían de repente porque surgían competidores en otros lugares. Con la irrupción del coronavirus, se abrió, a base del gran disgusto que supuso el turismo cero, una ventana a la oportunidad para reducir esa dependencia turística, pero creo que lo hemos dejado pasar. Retirada la mascarilla, llegan los turistas ansiosos de sol, playa y encuentros sociales y se nos olvidan nuestros compromisos.

Volvemos a más de lo mismo.