La respuesta de los partidos políticos a las manifestaciones

Te has preguntado porqué se convocaron y porqué han sido tan multitudinarias las manifestaciones del pasado sábado en todas las islas Canarias. Una posible explicación sería que una gran cantidad de personas sentimos impotencia y descontento con los partidos políticos, actuales y anteriores, porque no han sabido o podido prevenir ni resolver los múltiples problemas que sufrimos en las islas, no solo el de la necesidad de limitar la llegada de turistas. Y es que en Canarias, como en muchas otras regiones, se ha venido generado un profundo desencanto y un creciente divorcio de una parte importante de ciudadanía hacia la política y los políticos. Diversos factores han contribuido a este fenómeno, desde la consolidación de la partitocracia hasta las promesas incumplidas en las campañas electorales. Con este artículo me gustaría compartir mi humilde opinión y un análisis de los principales problemas que a mi entender han erosionado la confianza de los ciudadanos en sus representantes. También me gustaría proponer posibles soluciones para recuperar esa comunión tan necesaria y urgente.

Empezaré hablando de la partitocracia, es decir el poder de los partidos políticos. Una percepción compartida con muchas personas es que uno de los principales problemas que afecta a la política en Canarias es la consolidación de un sistema partitocrático, donde los partidos políticos han acaparado el poder y la toma de decisiones. Esto ha limitado la participación ciudadana y ha dado lugar a una dinámica de 'amiguismo' y nepotismo, con la designación en la infinita mayoría de los casos de asesores y cargos de confianza sin criterios de transparencia ni mérito. Estos puestos son utilizados para 'colocar' a los compañeros y compañeras del partido que no han salido elegidos y por tanto se han quedado sin cargo y sueldo en las diferentes instituciones en lugar de seleccionar a las personas más capaces. Quiero destacar y felicitar, por ser uno de los primeros casos que conozco, al consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria que ha decidido sustituir a su Director General y nombrar a una experta profesional y reconocida gestora que no tiene nada que ver con su partido político. Que sirva de ejemplo. Demuestra Raúl García Brink con esta valiente apuesta que lo que realmente le importa es la buena gestión, lo que no sé es si se lo han puesto fácil o ha recibido numerosas presiones por parte de Nueva Canarias para aprovechar ese puesto de libre designación y colocar a uno de los suyos. Hasta ahora todos los partidos políticos lo han hecho así. Bien jugado Raúl. También es justo destacar casos excepcionales de alcaldes que han contado con mayorías absolutas y las han revalidado por su buena gestión como Antonio Morales y Óscar Hernández en Agüimes, Teodoro Sosa en Gáldar, Poli Súarez y Raúl Afonso en Moya, Onalia Bueno en Mogán, Dámaso Arencibia en Valleseco, Francisco Perera en Tejeda, etc. Cuando se quiere se puede. La buena gestión con equipos competentes de trabajo, cercanía, escucha, transparencia y fomento de la participación ciudadana es la combinación ganadora. No todos son iguales y sería muy injusto meterlos en el mismo saco.

La excesiva influencia de los partidos políticos también se ha visto reflejada en la reforma del sistema electoral canario. Uno de los principales cambios fue el aumento del número de diputados en el Parlamento de Canarias, de 60 se pasó a 70 diputados y lo justificaron con el aumento de población de las islas y la necesidad de garantizar una representación más equitativa de todas las islas y sus diversas realidades socioeconómicas. Más allá de que Román Rodríguez no haya salido elegido al no contar con los suficientes votos en la elección de la circunscripción autonómica y de que la influencia de Casimiro Curbelo en la formación de gobierno haya aumentado, creo que solo ha generado un mayor gasto público y una burocracia más compleja. Es necesario se sigan discutiendo y proponiendo nuevos ajustes al sistema político canario. Algunas de las áreas que podrían ser objeto de futuros debates deberían incluir mecanismos de participación ciudadana y democracia directa, descentralización y mayor autonomía para las diferentes islas, modificaciones en el sistema de elección de los representantes políticos y fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

Las promesas incumplidas son otros de los factores que han contribuido al descrédito de los políticos, campañas electorales plagadas de promesas que, una vez alcanzado el poder, no se materializan, o mociones y declaraciones institucionales que no llevan a la práctica hacen que los ciudadanos nos sintamos engañados y traicionados, erosionado gravemente la confianza de la ciudadanía en nuestros representantes y en el sistema político en general.

La ineficiencia, la lentitud de los procedimientos por la excesiva burocracia y la poca ejecución del presupuesto público también generan frustración y desconfianza entre los ciudadanos, quienes vemos cómo los fondos destinados a mejorar la sanidad, la educación la dependencia, el cuidado del medioambiente y todas las necesidades que tenemos no se materializan de manera oportuna y efectiva. Terminando numerosos millones de euros en las cuentas bancarias de las instituciones. Eso no es ahorrar, eso es mala gestión, no nos engañemos.

Para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema político, se deben implementar mecanismos que fomenten una mayor participación y control ciudadano. Algunas propuestas en este sentido serían la adopción de listas abiertas en las elecciones, que permitan a los votantes elegir a los candidatos de manera directa, que no los elijan los propios partidos políticos. Las listas cerradas actuales hacen que se perpetúen los políticos profesionales que en la mayoría de los casos, su único mérito es ser leal al partido. Con listas abiertas podría darse el caso de que alguna o alguno de los actuales concejales, consejeros en los Cabildos o diputados autonómicos no los vote ni su propia familia en unas próximas elecciones, sin acritud. Las listas abiertas servirían de una verdadera rendición de cuentas de la gestión y legitimidad de cada cargo electo.

Ya para nota sería la implementación de referéndum vinculantes, que nos den a los ciudadanos la oportunidad de decidir sobre temas clave y trascendentes que nos afecten a la mayoría. La puesta en marcha de Iniciativas Legislativas Populares (ILP) puede ser una herramienta eficaz para que la ciudadanía tenga un papel más activo en la toma de decisiones. Estas iniciativas permitirían a la población presentar propuestas y exigir respuestas concretas a sus representantes.

Me gustaría que pudiéramos elegir a nuestros representantes no darles un 'cheque en blanco' para que hagan lo que quieran. Hablando de cheques, no me olvido de la corrupción, solo la dejo para otro día, ya que eso no genera desafección sino arcadas y necesidad de justicia, con mayúsculas.

A modo de reflexión dejo varias preguntas: ¿Estás de acuerdo con este análisis? ¿En caso contrario que opinión tienes sobre este asunto? ¿Qué nota le pondrías a la gestión de los partidos políticos durante la democracia en cada uno de los temas importantes (sanidad, educación dependencia, empleo, vivienda, pobreza, turismo, conservación de los espacios naturales, etc.? ¿Será que interesa que llegar a la desafección? ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora para mejorar esta percepción? ¿Creerán que los ciudadanos y ciudadanas no sabemos ni podemos participar en la toma de decisiones? ¿Se creerán que solamente son ellos y ellas las que saben lo que nos conviene y queremos la mayoría?

A modo de conclusión me gustaría destacar que necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en sus representantes, por ello es necesario emprender una reforma integral del sistema político canario. Esta reforma debe abordar los principales problemas identificados, como la partitocracia, las promesas incumplidas, la opacidad y el nepotismo, la burocracia en la administración pública, y la falta de participación ciudadana. Solo a través de cambios profundos y estructurales, que devuelvan el poder a los ciudadanos y promuevan una mayor transparencia y rendición de cuentas, podrá recuperarse el compromiso y la confianza de la población. Es un desafío complejo, pero fundamental para fortalecer la democracia y mejorar la calidad de vida de los canarios. ¿Te lo imaginas?