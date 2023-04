Canarias, moneda de cambio de este Gobierno

En el primer pleno del año, esta diputada canaria presentó una pregunta escrita al Gobierno central en relación con la solicitud de ampliación de la plataforma continental al oeste de las Islas Canarias que España había solicitado ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS por sus siglas en inglés) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Ese día preguntamos acerca de si esta solicitud se vería afectada por las pretensiones de Marruecos sobre el establecimiento de su Zona Económica Exclusiva y su plataforma continental, según lo aprobado por el parlamento marroquí en marzo de 2020 que, además, pretendía incluir bajo su soberanía los espacios marítimos del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo pendiente aún del referéndum de autodeterminación auspiciado por la ONU.

La citada pregunta recibió una respuesta del Gobierno al cabo de un mes largo, en la que, lamentablemente, volvía a escenificar la habitual ceremonia de la confusión —falsedades, falacias y medias verdades— sin más finalidad aparente que la de ocultar a nuestra ciudadanía la verdadera problemática en torno a nuestros espacios marítimos.

Un tratamiento colonial

En realidad, lo que el Gobierno oculta es la razón por la que la Comisión de Límites de Naciones Unidas tiene, por ejemplo, previsto reanudar en 2023 el examen de la solicitud respecto a la ampliación de la plataforma continental de Galicia, mientras la de Canarias aún no ha empezado a examinarse. Se ahorra así tener que dar explicaciones de por qué en 2009, en el caso de Galicia, la solicitud se hizo mediante la preceptiva presentación parcial —cuando expiraba el plazo reglamentario de diez años para solicitar las ampliaciones de la plataforma continental española— mientras para Canarias aportó sólo un informe preliminar provisional, comprometiéndose a aportar la presentación parcial definitiva cinco años después.

Ocultan que uno de los motivos —no el único, como veremos— por el que aún no ha empezado a examinarse por la Comisión de Naciones Unidas la solicitud relativa a nuestras islas se debe a que el mismo Gobierno central pidió incluir a Canarias en la prórroga habilitada por la reunión de Estados parte de la Convemar establecida para «los países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, que siguen enfrentando dificultades particulares para presentar información a la Comisión debido a la falta de recursos financieros y técnicos y de la capacidad y pericia pertinentes, o a otras limitaciones similares». Un tratamiento colonial que nada tiene de hiperbólico.

Una pretensión falaz

Nuestra fundada advertencia de que la solicitud española de ampliación de la plataforma continental al oeste de Canarias se ve afectada por las pretensiones marítimas marroquíes fue despachada por el Gobierno con este sencillo párrafo: «Las actuaciones de la Comisión de Límites se centran en el establecimiento del límite exterior de la plataforma continental de los Estados ribereños que se prolongan más allá de las 200 millas marinas, pero no afectan a la delimitación entre los Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente». Una de esas verdades a medias que tanto prestigio han dado a las peores mentiras.

Pero pretender obviar la cuestión marroquí en la delimitación de espacios marítimos en nuestra zona con la falacia de que una ampliación de la plataforma al oeste de Canarias no afecta a ningún otro país, representa mucho más que un necio desprecio. Y no sólo porque se solape al norte con la de Madeira y al sur con la del Sáhara Occidental, sino porque la simple toma en consideración de la solicitud española, por parte de la CLCS, necesita el consentimiento de todas las partes implicadas, de una parte, Portugal y, de otra, el pueblo del Sáhara Occidental. Marruecos, sin embargo, debe quedar al margen de esta controversia porque no tiene ninguna posibilidad de ampliar su plataforma al sur del paralelo 27.40, línea fronteriza que le separa del Sáhara Occidental.

En resumen, frente a los hechos aquí expuestos, el Gobierno responde que la ampliación de la plataforma en Canarias no se ve afectada por las delimitaciones con los Estados colindantes. ¿Qué entiende el Gobierno por afectaciones? ¿Qué entiende de Derecho Internacional? O, simplemente ¿nos toma por tontos?…

Canarias, moneda de cambio con Marruecos

Diez años después de haberse establecido la Zona Económica Exclusiva de Baleares, es obvio que no existen razones legales para que el Gobierno continúe negándose al establecimiento de la ZEE de Canarias depositando su lista de coordenadas en la Secretaría General de la ONU, siguiendo el mismo procedimiento. Más aún cuando, como no podía ser de otro modo, el citado Real Decreto de 2013 faculta al Ejecutivo para su extensión a otras costas del Estado. De igual forma, tampoco es impedimento la ubicación de Canarias en otra zona marítima, adyacente a otro continente diferente al resto del Estado, como no lo ha sido para otras metrópolis europeas, que han establecido la ZEE de todos sus territorios coloniales y posesiones de ultramar, depositando sus coordenadas en Naciones Unidas tal como establece el artículo 75 de la Convemar.

¿Por qué entonces el Gobierno se niega a establecer la Zona Económica Exclusiva de Canarias —tal como ha hecho con Baleares— dejando a nuestro archipiélago condenándonos a la irrelevancia internacional y la indefensión jurídica? ¿Se ha impedido de forma premeditada la inclusión de nuestro archipiélago en el ámbito del Derecho Internacional para seguir manteniendo una negociación poliédrica con Marruecos en la que la delimitación de los espacios marítimos canarios es otra baza negociadora más para aplacar la insaciable voracidad territorial de la monarquía alauita, especialmente desde que ha descubierto la manera de monetizar sus relaciones con los Estados Unidos, su sumisión al Estado de Israel en la región y su acreditada falta de escrúpulos con los Derechos Humanos en temas migratorios?

En cualquier caso, es innegable que la firme defensa por parte del Gobierno de los intereses de los diferentes territorios de España frente a los Estados colindantes contrasta con la tibieza en la defensa de los intereses canarios frente a Marruecos. Como representantes de nuestro pueblo estamos obligados a exigir, de forma irrenunciable, el establecimiento urgente de la Zona Económica Exclusiva en Canarias y el depósito de sus coordenadas en la Secretaría General de Naciones Unidas, siguiendo los mismos criterios utilizados para Baleares y negociando, posteriormente, las delimitaciones equitativas con los países limítrofes, estableciendo además el paralelo 27.40 N como límite sur para la negociación de los espacios marítimos solapados con Marruecos de acuerdo al Derecho Internacional.