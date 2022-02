Con toda la pompa y circunstancia, y tras un largo proceso negociador que incluye una factura millonaria que pagamos entre todos los españoles, ayer se formalizó el acuerdo por el que la colección Thyssen se mantendrá en España, con su museo madrileño consolidado como gran reclamo junto al del Prado y el Reina Sofía, en un triángulo del arte absolutamente recomendable por su calidad y, también, por la diversidad de sus propuestas.

El acuerdo incluye el retorno a España de 'Mata Mua', cuadro de Gauguin que era uno de los estandartes de la colección y que había sido mandado al exilio a modo de presión sobre el Gobierno de España. Una estrategia, por otra parte, comprensible desde la óptica del interés privado pero que para el gestor público considero que era un chantaje inadmisible. Admitámoslo, en todo caso, como mal menor frente al privilegio que supondrá para los visitantes ver de nuevo el lienzo colgado en el museo madrileño.

Se ha pasado por alto en este caso que estamos hablando de Gauguin y de las circunstancias que rodearon su estancia en la Polinesia. Lo menciono porque, en estos tiempos de la corrección política, sorprende que no se cuestione si había que incluir en la negociación la contemplación del cuadro de un genio indiscutible, pero un genio que no fue precisamente a la Polinesia a predicar el Evangelio. Y mucho menos la igualdad entre hombres y mujeres. El retiro exótico del pintor en aquellas lejanas tierras estuvo salpicado de incidentes que no fueron a más sencillamente porque él era un occidental y allí eso suponía aceptar sus caprichos, callar y mirar hacia otro lado. Incluso cuando elegía como compañeras sexuales a menores de edad o cuando iba diseminando enfermedades de transmisión sexual por la Polinesia. Eso fue Gauguin y eso no limita su valía artística, pero tres cuartos de lo mismo habrá que decir entonces de otros artistas de muy diversas especialidades a los que se somete a la cultura de la cancelación porque un día hicieron esto, dijeron esto otro o tuvieron este comportamiento. En el caso del pintor, todavía hay una discusión científica sobre si tuvo sífilis o sobre si los dientes que se conservan no registran huella de la misma porque no recibió tratamiento pero si la padeció.

Con esa condición humana a cuestas, llevó al lienzo cuadros para la historia. Pero lo mismo hicieron otros artistas, literatos, cineastas... y a unos los mandamos a galeras y con otros aflojamos dinero público para ver sus obras.