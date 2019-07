Más nos vale que Joan Baez se quede

Joan Baez ha dado su concierto número cinco mil y no sé cuántos y último en el Teatro Real. Muchos se preguntarán por qué un mito de la cultura occidental (Joan rebasa con amplitud los límites de la música), que pudo escoger para su despedida de los escenarios cualquier lugar donde se volvió historia y leyenda, como el Arena de Verona, el Olimpia de París o cualquier espacio grande o pequeño de cualquier continente, decidió cantar en público por última vez en Madrid, en un auditorio para solo 1.700 personas, cuando pudo haberlo hecho en cualquier lugar donde ha dado una media de 80 conciertos al año. Joan Baez siempre reventaba taquillas y nunca se hacía de rogar, fuera en una pequeña sala, en lugares abiertos del tamaño del Central Park de New York o incluso en espacios que nunca soñaron ser lugar para la música, como la imborrable granja de Woodstock. Y cerró sus seis décadas de escenarios con solo unas palabras a mitad del concierto del domingo 28 de agosto en el Teatro Real, cuando, entre canción y canción, en su español heredado de su abuelo mexicano de Puebla, dijo: “Este es mi último concierto de mi última gira”.

Y siguió con toda naturalidad, como la noche de hace muchos años, cuando salió al plató improvisado de un programa de Iñigo en el Florida Park del Retiro madrileño, con la única compañía de su inseparable guitarra acústica, dio un rasgueo en Sol mayor y comenzó a entonar Blowin in the wind. Antes del segundo verso, algo se cruzó en su garganta. Paró, carraspeó, dijo “perdón” en su español neoyorkino y comenzó de nuevo con toda naturalidad. Era el invierno de 1977, y en medio de la incertidumbre política del momento (aun no se habían celebrado las elecciones para las cortes constituyentes) en su lengua de trapo perfectamente entendible hizo una loa a la valentía de Pasionaria (faltaban semanas para que Suárez legalizara el Partido Comunista) y cantó la canción de barricada No nos moverán. En aquella España con esperanza pero aun temerosa, aquello sonó como un apoyo y a la vez como un desafío. La cantautora se jugó una buena reprimenda del embajador norteamericano y José María Iñigo su lustroso bigote por permitir semejante arenga en la televisión pública (y única). Esa fuerza y esa naturalidad es la que ha conquistado a millones de personas cuando la han escuchado y sobre todo, cuando la han visto cantar.