Será en marzo

La visita de Ángel Víctor Torres a Marruecos será finalmente en marzo y no en febrero. Se supone que problemas de agenda en el lado marroquí han obligado a la demora, en un viaje en el que el presidente canario irá acompañado de una delegación empresarial porque lo que se pretende es estrechar lazos económicos.

No le viene mal al presidente Torres la demora. Por un lado, se aleja su viaje de la reciente cumbre bilateral entre España y Marruecos, un encuentro que quedó devaluado, al menos en cuanto a imagen, por la ausencia del rey Mohamed VI, que se ve que andaba el hombre muy ocupado en su residencia vacacional de Gabón y no tuvo a bien desplazarse a su país. Por otro, llegará el viaje después del debate sobre el estado de la nacionalidad, de manera que cuando desde la oposición le saquen el tema, siempre podrá decir el jefe del Ejecutivo que no es tiempo de prejuzgar y que habrá que esperar a que vaya a Rabat para valorar si ha servido para algo.

Ahora bien, metidos en materia, ¿qué es lo que esperamos de ese viaje? Seamos sinceros: Canarias no tiene competencias en materia de política exterior y no parece que aspire a tenerlas, de manera que no le toca resolver el contencioso del Sáhara Occidental, como tampoco acometer el problema de los controles fronterizos. Ni tampoco meterse a valorar si en Marruecos se respetan los derechos humanos al estilo occidental. Todo eso tiene otros foros y Torres, como usted o como yo, podemos tener una opinión formada, de la misma manera que sus interlocutores en Rabat también podrán pensar esto y lo otro sobre Canarias, pero igualmente no es de su competencia meterse en esos jardines.

Lo del asunto económico se suele valorar como algo secundario, pero no lo es. Y no lo es por dos cuestiones: 1) desde la óptica canaria, porque hay posibilidades de negocio, máxime cuando Marruecos quiere ser menos dependiente de Francia y diversificar así la presencia de empresas extranjeras, y 2) porque todo lo que sea desarrollo económico en Marruecos supondrá una mejora de su población, fortaleciendo una clase media aún por construir, y cuanto más sólido sea ese país, menor necesidad tendrán sus habitantes de subirse a una patera o a un cayuco a ver si llegan a Canarias como suelo europeo que es.

No precipitemos, por tanto, las valoraciones y esperemos al mes de marzo. Como también considero injusto que coloquemos los lazos comerciales como una asignatura menor. Sobre Marruecos hay mucho que decir y que hacer, pero hacer negocio allí es sembrar estabilidad allí pero también aquí.