Universidades pequeñas, calidad grande: una crítica al Real Decreto 905/2025

En un Estado de Derecho, ninguna política pública puede sostenerse sobre la arbitrariedad ni sobre la negación de la pluralidad territorial

Martín González y Santiago

Profesor doctor en Medicina, Seguridad y Derecho. Investigador y doctor en Md y Derecy profesor universitario (PDI)

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:58

El Real Decreto 905/2025, que exige a las universidades privadas un mínimo de 4.500 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales para mantener su reconocimiento ... institucional (Boletín Oficial del Estado [BOE], 2025), ha suscitado un debate profundo sobre los fundamentos que deben regir la política universitaria en España. El presente texto 'legal', presentado como garantía de calidad, incurre en errores estructurales que afectan el marco jurídico, la pedagogía de la educación superior y a nuestro propio desarrollo regional.

