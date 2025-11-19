Morales Padrón: el historiador que tendió puentes entre Canarias, Sevilla y América

El 15 de noviembre se cumplieron 15 años del fallecimiento del profesor Francisco Morales Padrón (1924-2010): una de las figuras más destacadas de la ... historiografía española contemporánea y, sin duda, de las personalidades que con más profundidad y afecto supo comprender y divulgar el pasado de Canarias. Su nombre está asociado a una obra extensa, rigurosa y apasionada, pero también a un modo de entender la historia como encuentro y cruce de caminos entre pueblos y culturas.

Nacido en Santa Brígida, cursó el bachillerato en el colegio Viera y Clavijo de Las Palmas. Inicia los dos años de estudios comunes universitarios de Filosofía y Letras en La Laguna, mientras que los tres años de especialidad en Historia de América en Sevilla. A orillas del Guadalquivir desarrollaría una extensa y fructífera trayectoria académica, sin olvidar su tierra natal. Morales Padrón ocuparía la cátedra de los Descubrimientos Geográficos en el departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla durante treinta años (1958-88), donde dejó una profunda huella en generaciones de estudiantes e investigadores. Pero su trayectoria desbordó los límites de las aulas. Fue un intelectual que supo acercar la historia al gran público con un estilo claro, didáctico y profundamente humano.

Esa mirada abierta lo llevó a estrechar un vínculo permanente con las islas Canarias, a las que dedicó buena parte de su vida y obra. Morales Padrón comprendió que el Archipiélago no podía entenderse sin su relación con América y Sevilla. En sus investigaciones situó a su tierra en el corazón del mundo atlántico, como punto de enlace entre tres continentes, y como territorio de tránsito, mestizaje y memoria compartida.

A pesar de vivir en la capital andaluza por motivos laborales, no olvidó sus vínculos familiares y afectivos, donde solía pasar la Navidad. Desde la Casa de Colón impulsó, con energía y visión de futuro, los Coloquios de Historia Canario-Americana, que desde su creación (1976) se consolidaron como uno de los principales foros de debate internacional sobre las relaciones atlánticas. Bajo su dirección, y con el apoyo y continuación de la directora de la Casa, Elena Acosta, estos congresos se convirtieron en un punto de encuentro entre investigadores de Europa, América y África, donde se abordaban temas tan diversos como la emigración canaria al Nuevo Mundo, las rutas comerciales, la cartografía, o el legado cultural compartido a ambos lados del océano. Morales Padrón entendió que Canarias debía ser un espacio de diálogo entre los mundos que el Atlántico había unido durante siglos, y su gestión dejó una huella profunda que aún hoy guía el trabajo de la institución.

Además de su incansable labor académica y gestión cultural, el profesor Morales Padrón fue autor de una obra monumental. Entre sus casi sesenta libros, sin contar los artículos y aportaciones a congresos, destacan títulos fundamentales como El comercio canario-americano, Cedulario de Canarias, Los nombretes en Gran Canaria y otros ensayos, Ordenanzas del Concejo de Las Palmas (1531), Canarias: Crónicas de su conquista, o Sevilla, Canarias y América. En todos ellos, y otros más, se revela su extraordinaria capacidad para unir la erudición con la claridad expositiva. Sus publicaciones siguen siendo una referencia obligada para investigadores, docentes y estudiantes, pero también una lectura accesible para cualquier persona interesada en conocer la historia de las relaciones entre Canarias, América y Sevilla desde una perspectiva global.

El cariño y reconocimiento que despertó en su tierra quedó plasmado no solo en la memoria colectiva, sino también en su presencia en el callejero y patrimonio cultural del Archipiélago. En Santa Brígida, su pueblo natal, se levanta una escultura y biblioteca que llevan su nombre (1998). Por otro lado, en la calle San Bernardo de Las Palmas el Ayuntamiento colocó una placa (2018) que perpetúa su recuerdo, como testimonio de gratitud hacia quien dedicó buena parte de su vida a contar y comprender la historia de las Islas.

La trayectoria del profesor Morales Padrón fue reconocida con numerosas distinciones honoríficas, premios académicos y condecoraciones internacionales. Por solo mencionar las canarias, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas, recibió el prestigioso Premio Canarias en la modalidad de Acervo Socio-Histórico otorgado por el gobierno insular, y obtuvo el galardón Can de Plata del Cabildo. Fue declarado Hijo Adoptivo de Las Palmas y Predilecto de Santa Brígida. Estas distinciones reflejan el reconocimiento unánime de su aportación al conocimiento histórico local.

A quince años de su fallecimiento, la figura de Francisco Morales Padrón sigue siendo un referente insustituible en la historiografía. Su trabajo ayudó a que Canarias ocupara el lugar que le corresponde en la historia atlántica y en la construcción del mundo moderno. Fue un historiador de mirada amplia, que entendió la importancia del intercambio cultural y la necesidad de situar al Archipiélago en un contexto global.

Recordar hoy su figura no es solo rendir homenaje a un erudito excepcional, sino también reivindicar el valor de la historia como instrumento de conocimiento e identidad. Estamos seguros de que su ejemplo continúa inspirando a quienes trabajan por conservar y difundir el legado histórico de Canarias, y por fortalecer los lazos que unen a las comunidades a través del Atlántico.

Francisco Morales Padrón fue, en definitiva, un puente entre Canarias y Sevilla, entre Europa y América, entre la investigación y la divulgación. Su vida demuestra que la historia no pertenece únicamente a los libros, sino que vive en las personas que la estudian, la enseñan y la comparten. Su nombre, grabado en la memoria cultural de las islas, sigue invitándonos a mirar el pasado para comprender mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. Francisco Morales Padrón fue mi abuelo.