«Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen». Esta célebre cita la conocía, pero no la contextualizaba hasta que Julio Anguita nos dejó. Y por eso no era consciente de la carga y la fuerza del fondo del mensaje. No tenía ni idea de que horas antes de una conferencia en Getafe, en 2003, le llegó la noticia de que su hijo había fallecido en la guerra de Irak, dónde trabajaba como corresponsal para El Mundo. Esa fue la frase que le salió desde lo más adentro de las entrañas, desde el dolor antinatura de la pérdida de un descendiente. Hay que tener coraje para enfrentarse a la mayor pena que existe, seguir adelante con el discurso y dejar un mensaje para la posteridad. Perdón, por la reiteración, sé que esta desgarradora anécdota es la que más se ha repetido en los artículos dedicados a un político que ha logrado lo que nunca había visto: unir profesiones, ideologías y generaciones para un reconocimiento a la altura del personaje. Aunque sea en su adiós.