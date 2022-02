Desde mi sofá Maldita burocracia Desde mi sofá Los problemas no se solventan con más funcionarios ni con más contrataciones externas.

Fue un encuentro fortuito callejero pero esclarecedor. Me topé con alguien que conoce bien la casa y por tanto la administración y le pregunté por un informe que, una vez encargado, se había dicho que estaría hecho y aprobado en tres meses. Su respuesta fue tajante: «Yo creo que nunca se ha elaborado y aprobado un informe en tan poco tiempo. Eso es imposible». Con la burocracia hemos topado. El tapón es tal que hasta los máximos responsables de las administraciones públicas lo reconocen sin problemas. Antonio Morales, presidente de la misma institución del individuo que me respondió en plena calle, lo dijo abiertamente durante una entrevista la pasada semana. No se puede avanzar acorde a la demanda ciudadana en el terreno de las energías renovables porque la burocracia es atroz, los trámites son tortuosos y la espera tan insoportable que hasta el más paciente tira la toalla.

La pandemia y emergencias como las del volcán de La Palma obligan a una reflexión en Madrid, que es donde tiene que darse el paso que tanto se espera para cambiar la legislación. No se trata de que esto se convierta en una jungla y un descontrol, pero sí que clama al cielo que no se haga nada por agilizar y poner al día el trasto desvencijado y oxidado en que se ha convertido la administración pública española. Nunca funcionará como el sector privado. Es lógico, porque se trata de dinero público y los controles no pueden ser los mismos. Pero sí que se tienen que aplicar muchas fórmulas que son habituales en lo privado.

Ah!, por cierto, con más funcionarios y más contrataciones poco se soluciona.