Majestades sin mascarilla

«La única función de los reyes, por la que cobran un astronómico sueldo, es la de ser la imagen de España. Y lo hacen mal»

Pero eso no fue lo que más me chirrió. ¿No se contemplaba en el protocolo que los reyes durante su paseo se pusieran mascarillas? Su único trabajo, por el que cobran un pastizal, es dar una buena imagen del estado. Y lo hacen mal. ¿Qué les costará dar ejemplo? Y más cuando las autoridades sanitarias no dejan de advertir de que, aunque esté más controlado, el virus sigue entre nosotros. Es fundamental el empleo de protección para evitar que su propagación vuelva a encerrarnos y, lo que es más importante, siga arrebatando vidas. Sabían que todas las cámaras estarían apuntándoles, que se acercaría una marabunta de personas a su encuentro, y no fueron capaz ni de aparentar. Como si estuvieran por encima, como si la covid-19 no fuera con ellos, como si la sangre azul poseyera anticuerpos.

Solo espero que cosas como esta ayuden a extender el convencimiento de que le Monarquía en este país (y en cualquier otro) hace mucho tiempo que sobra. Demasiado. El agradecimiento por su contribución durante la etapa de transición del franquismo a la democracia no puede ser infinito y queda cada vez más claro que los Borbones no representan mejor que nadie a España únicamente por portar ese apellido. Y eso que no he mencionado los 65 millones del rey emérito a su amante Corinna Larsen. «No lo hizo por deshacerse del dinero, sino por gratitud y amor», dijo la alemana en su declaración ante el fiscal. Donde va a parar, mejor reconocer los cuernos que el blanqueo de capital.