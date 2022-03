Su Majestad Sánchez

Mientras veía el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad me imaginaba a Pedro Sánchez descojonarse cada vez que algún parlamentario canario le pedía explicaciones y zanjaba con ímpetu que eso no lo permitiría. Todavía no se han enterado de nada. El 'sanchismo', si tuviéramos que definirlo de alguna manera, es eso que el líder del movimiento, su Excelencia Pedro Sánchez, hace sin importarle absolutamente nada lo que opinen los demás, ni los de su partido, a los que ridiculizó cuando lo intentaron matar políticamente, ni los de la oposición, de los que Sánchez se ríe a todas horas, y con motivo.

A nuestro presidente estas cosas le hacen cosquillas, y seguramente se divierta mucho. Se cree, y de momento lo ha demostrado, totalmente invencible. Y así actúa, carta de amor incluida.

No seré yo quien critique las buenas relaciones de España con Marruecos, socio vital para los intereses nacionales y cuya enemistad es altamente perjudicial, como se demostró en la crisis diplomática más reciente. Torres lo sabe, y lo comparte, con total seguridad. Pero hay una diplomacia regional que mantener, y ahí estuvo ágil en el debate.

El enérgico Luis Campos fue el más contundente sobre el tema, incomodando algo a los socialistas presentes, y generando más carcajadas en Pedro. Da igual lo que diga hoy o mañana Sánchez, pasado hará lo contrario y seguirá siendo el puto amo, como imagino que lo llamarán los amigos en la intimidad.

«Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el reeeey», suena a diario en Moncloa.