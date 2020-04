«Los que incumplieron el permiso a los niños fueron minoría. No nos llenemos de malas vibraciones ahora que la libertad está cerca»

Por mi parte, seguiré abogando por no contribuir a la difusión de tales actos. Al menos no de manera desmedida. Porque si también compartiésemos instantáneas de familias modélicas respetando las normas, tendría un pase. Sin embargo, ese cansino afán de solo incidir en lo malo, de quedarse únicamente con la parte negativa y convertirla en la realidad predominante cuando, ni mucho menos, es así, lo único que consigue es generar odio y frustración en el resto de la ciudadanía.

Y no es momento, en tiempos en los que la fortaleza mental es más imprescindible que nunca, llenarse de unas malas vibraciones que puedan llevar a la tentación de tirar la toalla. Lo más difícil está hecho y los datos evidencian que hemos estado de cine y que este es el camino a seguir. Nuestros pequeños ya están en la calle, y en menos de una semana el resto podremos pasear y hacer deporte. Es verdad que muchos, entre los que me incluyo, soñaban con que ya hoy podríamos estar haciendo footing y que nuestros mayores tendrían un respiro por las mañanas. Torres lo intentó y no lo logró, pero solo de momento. Es cuestión de tiempo, la libertad está cerca y por fin se ve luz al final del túnel.