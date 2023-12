Silencios que matan

De los cincuenta y cinco asesinatos por violencia machista contabilizados entre enero y el 7 de diciembre de este año, solo en trece había denuncias por maltrato, mientras que en los otros cuarenta y dos, no. Pero de ellos, en más de la mitad de los casos, el entorno sabía que la mujer estaba sufriendo violencia de género por parte de su pareja o expareja. Veintidós amigos o amigas, conocidos, hermanos o hermanas o familiares cercanos y lejanos que conocían el infierno de la víctima y no hicieron ni dijeron nada.

Esos entornos dejaron sola a la víctima, no quisieron mirar porque quizás también conocían al maltratador que finalmente se convirtió en asesino. Quizás incluso pensaron que no era para tanto. Un insulto, una bofetada de vez en cuando, un empujón, no pagarle la manutención de los hijos, llamarla a deshoras para insultarla… Tonterías propias de un «divorcio difícil» o muestras del «enamoramiento» que aún sentía el victimario.

Es un silencio «universal», que traspasa fronteras territoriales o de edades. Lo ponía de manifiesto un artículo de El País sobre el «intelectual» venezolano y maltratador autorreconocido Ibsen Martínez. Su patina de hombre «culto» le valía de pasaporte para figurar como una de las mentes «más brillantes» de su entorno. Que en su vida privada golpeara a diferentes parejas que ha tenido a lo largo de su vida era un «secreto a voces» del que nadie hablaba.

La violencia machista no son casos aislados, ni sucesos que ocurren en la vida privada. Es un problema social de primer orden que refleja la falta de igualdad de las mujeres en una sociedad de mirada patriarcal que incluso mantienen muchas féminas. Denunciar es un deber, no una opción. Tal vez se podrían haber evitado esos veintidós asesinatos con una simple llamada, con un 'me acerco a la comisaría' o 'se lo cuento' al Policía Local que pasa por el barrio, si es que eso existe. Veintidós hombres han matado a veintidós mujeres porque nadie dijo nada.