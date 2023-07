Ya es comentario de pasillo lo difícil que le resulta a Fernando Clavijo conformar el nuevo Gobierno canario que, de cumplirse los plazos, echará a andar tras la investidura del 11 de julio.

Cuando se pierden elecciones y puestos de mando, como les pasó a los conservadores y a los nacionalistas en el archipiélago hace cuatro años, quien se cree capaz abandona el barco y es remiso a volver por lo incierto del futuro. El partido se queda a cuadros y se recurre a formar un gobierno de «técnicos» y de personajes variopintos según cuotas por islas y familias.

Sin embargo, el tan manido «relato» se encargará de demostrar que se trata del ejecutivo mejor formado de la historia, igual que el anterior se presentó como el no va más del feminismo y el más sensible con los más necesitados. Lo importante del relato es que relate, no que coincida con la realidad, como demuestra ese best seller que es la Biblia.

Deberíamos recordar, no obstante, que en nuestro sistema parlamentario la ciudadanía no elige ni al presidente o presidenta ni, mucho menos, a sus consejeros y consejeras. Estos, cuya labor es «aconsejar», deberían responder a la confianza de quien preside, pero también a la capacidad y mérito, porque no tiene mucho sentido que te aconseje quien no tiene ni idea de la materia.

El problema, me temo, es que quién tiene esa capacidad y mérito no está por la labor de trabajar en una comunidad tan raquítica en presupuesto y con tan escasa vocación de hacer algo útil. Mucho menos, cuando el reclamo de quien va a gobernar es bajar, aún más, los impuestos. Lo que nos queda disponible es el club de fans de los partidos, individuos que, como el «meteorólogo» de las hormigas voladoras se creen capaces de desafiar los modelos matemáticos de la Aemet con las universidades de la vida. Los últimos cuatro años tuvimos suficiente ración del porque yo valgo, y los cuatro por venir no van a cambiar demasiado ese «relato».