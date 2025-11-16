Vivir sobre ruedas
Cada vez es más común ver caravanas y furgonetas camperizadas ocupando aparcamientos de nuestras ciudades o instaladas en las afueras, convertidas en hogares improvisados ... . Para algunos, esta tendencia se presenta como una elección libre, casi romántica: la vida nómada, la libertad de moverse sin ataduras, el hogar que siempre viaja contigo.
Pero esa narrativa oculta una realidad menos poética. En la mayoría de los casos, no estamos ante una decisión vitalista, sino ante la reconversión de una necesidad en virtud.
Vivimos en un país donde para muchos es preferible una caravana antes que una habitación a precio de oro en un piso compartido. Y no porque vivir en seis metros cuadrados sobre ruedas sea un sueño, sino porque hacerlo en diez metros cuadrados dentro de un piso compartido con desconocidos —con los conflictos, la falta de intimidad y la fragilidad que eso implica— puede resultar aún peor. La vivienda es cara, pero las habitaciones se han convertido en un auténtico escándalo económico y social.
Hace apenas unos años, España se indignó ante la idea de construir pisos de 30 o 40 metros cuadrados para jóvenes. Parecía un límite intolerable. Hoy, sin protestas masivas ni campañas políticas, ese modelo es la norma. Incluso las tiendas de muebles montan escaparates para mostrar cómo «vivir bonito» en 20 metros cuadrados. La resignación se ha interiorizado. El mercado inmobiliario ha conseguido que aceptemos lo inaceptable.
La especulación ha alcanzado un nivel que roza lo distópico. Y lo más preocupante no es solo el abuso, sino la pasividad: ni el mercado corrige sus excesos ni los gobiernos parecen dispuestos —o capaces— de intervenir con la contundencia necesaria. Las consecuencias están ya transformando nuestra sociedad sin que nos demos cuenta.
La vida en caravana no es una tendencia cultural: es un síntoma que se oculta utilizando la «libertad» para encubrir la precariedad.
