Vecindad, no figurantes

Luisa del Rosario González

Luisa del Rosario González

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:12

Comenta

En Las Palmas de Gran Canaria se ha instalado, hace ya mucho tiempo, una idea peligrosa: que una ciudad es, ante todo, un decorado. ... Un gran plató donde los responsables municipales disponen de los espacios como si fueran escenarios que cambian de atrezzo entre acto y acto. El problema es que, a diferencia del cine, aquí hay figurantes que no lo son: la vecindad, y esta no siempre aplaude.

