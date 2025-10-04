Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carteles de carnaval. Cober
...y los gatos tocan el piano

¡Sorpresa!

Luisa del Rosario González

Luisa del Rosario González

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:23

Comenta

Últimamente pasa algo curioso: no solo la ciudadanía, también muchos líderes y lideresas de opinión se sorprenden ante el mal estado de los servicios públicos ... . De pronto, salta a los medios que Las Palmas de Gran Canaria está sucia. Que los cribados contra el cáncer de mama no llegan a todas las mujeres que deberían pasar por ellos. Que las pulseras telemáticas para maltratadores, gestionadas por una empresa privada, no funcionan como deberían. Que el Parque Blanco fue cerrado por las obras de la MetroGuagua, y ni hay parque ni hay MetroGuagua, años después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Redada en Las Canteras para proteger el arbolado
  2. 2 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  3. 3

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes
  4. 4 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  5. 5 30 detenidos y 21 investigados por robar en las maletas de pasajeros de Tenerife Sur
  6. 6 Muere tras volcar su coche y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura
  7. 7 Canarias se libra de la borrasca Amy y la Aemet confirma la tendencia a partir del domingo
  8. 8 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo
  10. 10 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¡Sorpresa!

¡Sorpresa!