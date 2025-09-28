En la competición por ver quién suelta la barbaridad más grande sobre migración, aprovechando la ola ultraconservadora que se extiende por Europa, el líder ... del PP ha dado un paso más allá: propone que España seleccione a los migrantes en función de su «cultura cercana». Es la nueva migración a la carta.

Según este criterio, quedarían automáticamente excluidos muchos colectivos perfectamente integrados, como la comunidad china, que —siguiendo esta lógica— serían descartados por no saber qué es un toro ni mostrar interés por las gestas del Pelayo de turno. Tampoco nuestros vecinos africanos, en su mayoría negros y culturalmente diversos, tendrían muchas opciones. ¿Por qué? Porque no encajan en esa idea de España monolítica y monocolor que solo existe en los argumentarios de ciertos partidos autodenominados «liberales».

Feijóo ha apelado al idioma como prueba de cercanía, pero tan irrelevante sería hablar español como tener dos piernas y caminar erguida. Compartir lengua no implica compartir valores, costumbres o formas de vida. Es más, incluso dentro de España, con una lengua común (y varias cooficiales), las diferencias culturales entre regiones son profundas. ¿Acaso alguien diría que una gallega y un canario comparten una misma forma de vivir?

La diversidad es la norma, no la excepción. España es tan plural como el mundo del que formamos parte. Lo que nos une no es el color de piel, ni la comida, ni los bailes regionales, sino principios abstractos como el respeto a los derechos humanos, la democracia, y ciertas reglas básicas de convivencia que todos debemos aceptar.

Y eso, a buen seguro, también lo aceptarán quienes vienen de fuera. Porque si para nosotros es lo mejor a lo que podemos aspirar, cabe esperar que para ellos también lo sea. Siempre y, cuando, claro está, no se les trate como escoria al momento siguiente de poner pie en tierra.