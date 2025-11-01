Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 2 de noviembre de 2025
Mercancías

Luisa del Rosario González

Luisa del Rosario González

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:26

La operación Incubo y 18 Lovas no se explican solo por los proxenetas que engañaban a chicas menores para explotarlas sexualmente. Son también el ... espejo de una sociedad en la que muchos siguen creyendo que las hijas de los demás pueden violarse y prostituirse, pero las propias no.

