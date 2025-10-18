El dicho tan común durante la Transición en España se vuelve a poner de moda de la mano del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según ... una encuesta de la entidad pública, uno de cada cinco españoles y españolas —es decir, el 21,3 %— cree que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para España.

Cualquiera con un mínimo de cultura política democrática se echaría a temblar al ver unidas las palabras dictadura y bueno, pero al parecer hay quien considera que el control de la vida pública y privada, más allá de lo que se considera indispensable para una convivencia pacífica, es tolerable e incluso deseable.

Hay quien cree que el antídoto a esta ola totalitarista que está en auge es la educación. Pero me temo que ni las mejores lecciones de historia tienen mucho que hacer contra la viralidad de vídeos simplones y mensajes efectistas en las redes sociales.

Una alternativa que veo más viable es recordarles lo que no podrían tener en una dictadura. Porque si con un apagón como el de hace unos meses la gente entró en pánico al quedarse sin plataformas digitales, música o redes, imaginen que esa es la norma. Con Franco no había móviles, ni elección de canales de televisión, ni conciertos ni macroconciertos día sí y día también. No podías irte a Madrid por 25 euros ni camperizar tu coche para vivir la vida libre y pegada a la naturaleza, porque la palabra libertad no existía. Con Franco el analfabetismo era la norma y la pobreza generalizada: un bien cultural a mantener en beneficio de los grandes de España.

Decir que 'con Franco se vivía mejor' no es una opinión: es una derrota de la memoria. Porque ningún país vive mejor cuando vive callado. Y si olvidamos eso, quizá no haga falta otro Franco para recordárnoslo: bastará con dejar de defender la libertad que tanto costó recuperar.