Externalizar hasta la vida

La socióloga Eva Illouz alertaba hace años de cómo los algoritmos habían transformado nuestras relaciones personales, convirtiéndolas en una serie de selecciones rápidas y ... superficiales. Elegimos a las personas como quien compra una camiseta: una apariencia, un clic, y si no encaja, se descarta. Fácil, limpio, sin mancharse. Una lógica de consumo que ha permeado casi todos los ámbitos de nuestra vida.

Hoy esa misma lógica de consumir sin compromiso empieza a invadir otras parcelas. Nos dicen que cocinar ya no está de moda. Que la cocina estorba. Que mejor comprar la comida hecha, porque el tiempo es oro y las horas no alcanzan. Y, si nos deshacemos de la cocina, ¿para qué seguir teniendo un salón? Si ya no te reúnes con nadie en casa, ¿para qué mantener esos grandes espacios?

La casa empieza a transformarse en un contenedor minimalista de individuos desconectados, diseñados para dormir y consumir, pero no para convivir. La casa es un lugar de paso. La socialización se paga, se vive en bares, restaurantes y terrazas.

Y esta aceleración no se detiene. La Navidad arranca en noviembre. Y pronto, ¿octubre? Cada vez más, las festividades se han convertido en ciclos económicos que no pueden detenerse, que deben extenderse cuanto más mejor para seguir alimentando el consumo y así el Black Friday dura un mes.

En todo esto, hay algo que se repite: la búsqueda de la «experiencia» que, evidentemente, tienes que pagar. Se compran vínculos, identidades, tiempo, descanso... la vida se ha convertido en una serie de paquetes que llegan como suscripciones. Vivir en esta era, si se acepta el esquema, es elegir el servicio externalizado de tu propia vida porque te promete la felicidad, pero una felicidad «consumida».