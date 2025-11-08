Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

No son unicornios.
...y los gatos tocan el piano

A conveniencia

Luisa del Rosario González

Luisa del Rosario González

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:29

En política, la coherencia es como el unicornio: no hay partido que no la reclame como propia, pero nadie la ha visto.

Por ejemplo, ... cuando en Santa Lucía de Tirajana varios concejales decidieron cambiar de chaqueta y sumarse a Primero Canarias, aseguraron —con rostro compungido y verbo solemne— que no eran tránsfugas, sino coherentes con sus principios. Allí, pese a que nuestro sistema electoral no funciona de esa manera, la gente «vota a las personas, no a los partidos», y lo suyo era pura lealtad al pueblo. Hasta ahí, poco que objetar al relato: la conciencia por delante de las siglas.

