Lo inteligente es saber elegir la batalla, no confiar en que se tienen buenas armas. EFE/Ángel Medina G.
...y los gatos tocan el piano

Batalla perdida

Luisa del Rosario González

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:14

La inmigración se ha convertido, una vez más, en un campo de batalla política. Lo preocupante no es solo la falta de soluciones reales ... al fenómeno migratorio, sino el modo en que algunos partidos, como Coalición Canaria o el Partido Popular, utilizan este asunto como herramienta de confrontación con el Estado. El ejemplo más reciente es el de los menores migrantes no acompañados, un tema sensible que debería abordarse desde la corresponsabilidad institucional y la humanidad, no desde la lógica partidista.

