Marcha Verde: 50 AÑOS

Me ha sorprendido percibir cierta alarma en Canarias, por esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara. Nunca había visto declaraciones tan lúcidas , advirtiendo sobre el afán expansionista de Marruecos

Luis Nanton Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:36

Esta semana se cumplen 50 años de la Marcha Verde. Medio siglo de una traición pactada que determinó que el Reino de Marruecos se apoderara ... del Sahara y subyugara a su pueblo. Nuestros vecinos saharauis siempre han disfrutado de las sinceras simpatías del pueblo canario, pero una cosa son los saharauis y otra bien distinta el Frente Polisario. No podemos olvidar que desde 1970, pese a que España ya había iniciado el proceso de descolonización, asaltaron incesantemente los pesqueros españoles y asesinaron a más de un soldado español que todavía merecen nuestro recuerdo. Los 'polisarios' tuvieron lo que su política cosechaba: una guerra que no podían ganar y los campamentos de refugiados de Tinduf al final del camino.

