Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 15 de noviembre de 2025
C7
Al límite

No podemos normalizar el gobernar, año tras año, sin presupuestos. No debemos acosar permanentemente al poder judicial ni convertir al Constitucional en una oficina gubernamental. No es lícito polarizar a los españoles ni destruir la clase media

Luis Nanton Díaz

Luis Nanton Díaz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:30

Pedro Sánchez va a pasar a la historia por el churro de país que nos va a dejar y cuando acabe su tiempo proclamaremos que ... no fue un mal mandatario. Su legado será un ensayo general de lo que nunca debimos permitir.

