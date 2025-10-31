Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Libertad bajo custodia

Callar voces disidentes legítimas es la forma más totalitaria de autoritarismo. Estos hipócritas totalitarios están obsesionados con el control, la vigilancia y la supervisión

Luis Nanton Díaz

Luis Nanton Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:11

Cómo han cambiado las cosas desde el 2020, y con qué vertiginosa celeridad. Temas tan polémicos como la identificación digital, los controles biométricos, el dinero ... digital o las ciudades de 15 minutos pretenden implantarse de forma tan rápida, como opaca, al margen del debate público. Al mismo tiempo, crece el nº de ciudadanos que considera estas herramientas como instrumentos de control y parámetros de puntuación para sistemas de crédito social.

