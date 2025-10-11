Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 11 de octubre de 2025
Tribuna libre

El debate siempre aporta

España es el único pueblo del mundo que se ha creído la historia que sus enemigos cuentan sobre él. Lo peor de todo eso es que hemos sido nosotros los que hemos elaborado quizá la parte decisiva de la leyenda negra y los que más hemos hecho por perpetuarla

Luis Nanton Díaz

Luis Nanton Díaz

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:58

La transparente y pacífica confrontación de ideas siempre suma, por mucho que le desagrade a los promotores del 'pensamiento único'. Estos intercambios se propician en ... un ambiente de libertad. Pero indudablemente no son los tiempos que corren.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia sobre el fin de semana en Canarias
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 Nueva detención en la operación Íncubo, que investiga la explotación sexual de menores
  4. 4 El detenido por la agresión en Rafael Cabrera queda en libertad provisional al no comparecer la víctima
  5. 5 La Guardia Civil detiene al autor de un robo con violencia a un taxista en Vecindario
  6. 6 Los bomberos se encadenan en el Ayuntamiento: «No es una huelga, es desesperación»
  7. 7 Teodoro Sosa: «Espero que haya sensatez en Valsequillo»
  8. 8 Un hombre es detenido por robar dos días seguidos en la misma tienda de ropa de Triana
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  10. 10 Dani Martín se suma al cartel del Granca Live Fest 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El debate siempre aporta

El debate siempre aporta