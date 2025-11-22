Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cuba se asfixia

Hablamos de miles de personas encarceladas, muchas más permanentemente canceladas, para perpetuar un régimen que carece de cualquier apoyo, salvo de un ejército y una burocracia de auténticos oligarcas

Luis Nanton Díaz

Luis Nanton Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 22 de noviembre 2025, 05:00

Si no sale en la televisión no existe, si no hay menciones en las redes sociales a nadie le preocupa, si no hay una mísera ... foto con la que emocionarse poco hay que hacer. Pero la tragedia cubana continua ardiendo y cada día con tintes más dramáticos.

